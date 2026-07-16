Отставка Федорова: военный эксперт оценил последствия этого решения

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал отставку Михаила Федорова с поста министра обороны. По его мнению, реформы, реализованные под руководством Федорова, принесли больше пользы, чем вреда. В то же время эксперт подчеркнул, что проблемы с мобилизацией нельзя связывать исключительно с работой главы Минобороны.

Об этом Алексей Гетьман заявил в эфире программы Ранок.LIVE в четверг, 16 июля.

Эксперт прокомментировал отставку Федорова

По словам военного обозревателя, решение об увольнении Михаила Федорова является неоднозначным. Он отметил, что оценивать деятельность министра обороны исключительно через призму ситуации с мобилизацией некорректно, поскольку ответственность за это направление лежит не только на Министерстве обороны.

Кроме того, эксперт обратил внимание на реакцию общества после отставки чиновника. По его мнению, акции в поддержку Федорова свидетельствуют о высоком уровне доверия к нему со стороны украинцев.

"Если собирается митинг в поддержку министра, которого уволили, это означает, что он пользуется большим доверием в обществе. Возможно, именно это стало одной из причин его увольнения...

Читайте также:

Мне кажется, что это не очень удачное решение, ведь те инновации, которые вводил Федоров, всё-таки принесли нашей стране больше пользы, чем вреда", — отметил Гетман.

В то же время он подчеркнул, что в войне с Россией Украина должна и в дальнейшем развивать технологическое превосходство. По его словам, именно современные технологии и инновационные решения являются одним из ключевых факторов, позволяющих эффективнее противостоять противнику, а не только увеличение численности военных.

Новини.LIVE сообщали, что 15 июля 2026 года Михаил Федоров подтвердил завершение работы на посту министра обороны и рассказал о ключевых результатах своей команды. Среди главных достижений он назвал развитие дронов, реформу оборонных закупок, укрепление ПВО и ракетной программы. Федоров заявил, что и в дальнейшем будет работать над технологическим преимуществом Украины в войне против России.

Новини.LIVE также писали, что после ухода с поста министра обороны Михаил Федоров может получить новое назначение в государственной структуре. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, среди возможных вариантов — дипломатическая работа, должность в ОП или СНБО. Он отметил, что окончательное решение относительно будущей роли Федорова еще не принято.