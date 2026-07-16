Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Больше пользы, чем вреда: военный эксперт об отставке Федорова

Больше пользы, чем вреда: военный эксперт об отставке Федорова

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:00
Отставка Федорова: военный эксперт оценил последствия этого решения
Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал отставку Михаила Федорова с поста министра обороны. По его мнению, реформы, реализованные под руководством Федорова, принесли больше пользы, чем вреда. В то же время эксперт подчеркнул, что проблемы с мобилизацией нельзя связывать исключительно с работой главы Минобороны.

Об этом Алексей Гетьман заявил в эфире программы Ранок.LIVE в четверг, 16 июля.

Эксперт прокомментировал отставку Федорова

По словам военного обозревателя, решение об увольнении Михаила Федорова является неоднозначным. Он отметил, что оценивать деятельность министра обороны исключительно через призму ситуации с мобилизацией некорректно, поскольку ответственность за это направление лежит не только на Министерстве обороны.

Кроме того, эксперт обратил внимание на реакцию общества после отставки чиновника. По его мнению, акции в поддержку Федорова свидетельствуют о высоком уровне доверия к нему со стороны украинцев.

"Если собирается митинг в поддержку министра, которого уволили, это означает, что он пользуется большим доверием в обществе. Возможно, именно это стало одной из причин его увольнения...

Читайте также:

Мне кажется, что это не очень удачное решение, ведь те инновации, которые вводил Федоров, всё-таки принесли нашей стране больше пользы, чем вреда", — отметил Гетман.

В то же время он подчеркнул, что в войне с Россией Украина должна и в дальнейшем развивать технологическое превосходство. По его словам, именно современные технологии и инновационные решения являются одним из ключевых факторов, позволяющих эффективнее противостоять противнику, а не только увеличение численности военных.

Новини.LIVE сообщали, что 15 июля 2026 года Михаил Федоров подтвердил завершение работы на посту министра обороны и рассказал о ключевых результатах своей команды. Среди главных достижений он назвал развитие дронов, реформу оборонных закупок, укрепление ПВО и ракетной программы. Федоров заявил, что и в дальнейшем будет работать над технологическим преимуществом Украины в войне против России.

Новини.LIVE также писали, что после ухода с поста министра обороны Михаил Федоров может получить новое назначение в государственной структуре. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, среди возможных вариантов — дипломатическая работа, должность в ОП или СНБО. Он отметил, что окончательное решение относительно будущей роли Федорова еще не принято.

Михаил Федоров кадровые изменения эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации