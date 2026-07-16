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Головна Новини дня Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Федорова

Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Федорова

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 07:37
Які посади може обійняти міністр оборони України Михайло Федоров після відставки
Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Міністр оборони Михайло Федоров після своєї відставки може отримати нову посаду в державному апараті. Наразі влада розглядає кілька варіантів його подальшого працевлаштування, серед яких дипломатична служба або робота в Офісі Президента. Паралельно у Верховній Раді вирішують долю всього оновленого складу Кабінету Міністрів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Які посади пророкують Федорову

Федорову можуть запропонувати очолити одне з українських посольств за кордоном, стати заступником секретаря РНБО чи заступником керівника Офісу Президента. Також серед можливих варіантів працевлаштування посада радника голови держави.

"Можуть запропонувати Федорову поїхати кудись послом, можуть запропонувати Федорову стати заступником секретаря РНБО, (0:50) можуть запропонувати Федорову стати заступником голови Офісу президента, радником президента, ще кимось. Тобто щось йому точно запропонують, але таке, де він буде підконтрольний і під наглядом", — заявив Гончаренко.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Михайло Федоров підтвердив інформацію про свою відставку. Очільник оборонного відомства підбив підсумки роботи. Досягнень понад 20, але реалізувати вдалося не все. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на Михайла Федорова писав, що кількість ударів по логістиці окупантів зростає. Лише впродовж червня вдалося уразити понад 200 тисяч цілей. Зокрема, знищили рекордну кількість артилерії. 

Михайло Федоров Олексій Гончаренко політики
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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