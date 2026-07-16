Политолог назвал причины замечаний Зеленского по поводу работы Федорова

Михаил Федоров и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского были замечания по поводу работы Михаила Федорова на посту министра обороны. Среди причин могли быть вопросы к работе его команды и подходам к проведению военных реформ, заявил политолог Андрей Ковалев.

Об этом кандидат политических наук рассказал в эфире День.LIVE.

Претензии Владимира Зеленского к Михаилу Федорову

По словам Ковалева, Федоров сформировал вокруг себя молодую команду, которой, по его мнению, не хватало управленческого опыта для работы в сфере обороны.

"Насколько мне известно, у президента есть замечания к работе господина Михаила Федорова. Он окружил себя молодой, но неопытной командой. Опытные специалисты в Министерстве обороны удивлялись многим решениям и предложениям, которые она выдвигала", — отметил политолог.

Отдельно эксперт обратил внимание на инициативы по военной реформе. По его словам, некоторые предложения, в частности касающиеся изменений в системе обеспечения военнослужащих, якобы не были достаточно просчитаны.

Читайте также:

Ковалев заявил, что идея повышения зарплат военным требовала четкого финансового обоснования, поскольку необходимых ресурсов для ее реализации могло не хватить.

"Михаил Федоров выступил с инициативой военной реформы, не просчитав возможностей для её реализации. В частности, в части повышения зарплат военнослужащим это был чистый популизм, потому что этих денег нет", — отметил политолог.

Официальных заявлений от президента относительно причин возможных замечаний к работе Федорова не было.

Новини.LIVE писали, что Михаил Федоров заявил, что для достижения победы необходимы изменения в подходах к управлению Вооруженными силами. Он подчеркнул, что эффективная борьба с врагом с меньшими потерями возможна лишь при условии обновления военного руководства и внедрения новых принципов управления армией.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Украины Михаил Федоров высказался по поводу возможной передачи дел будущему руководителю оборонного ведомства. По его словам, пока необходимо дождаться, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.