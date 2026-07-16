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Главная Новости дня Федоров рассказал, готовит ли он передачу дел Клименко

Федоров рассказал, готовит ли он передачу дел Клименко

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 13:53
Федоров ответил, передаст ли он дела следующему министру обороны Клименко
Срочная новость

Министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал возможную передачу дел своему преемнику на посту главы оборонного ведомства. Он отметил, что пока нужно дождаться дальнейшего развития событий.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик. Федоров заявил, что пока рано говорить о передаче полномочий.

По его словам, сначала необходимо понять, как будет развиваться ситуация дальше и какие решения будут приняты в отношении будущего руководителя Министерства обороны.

Вероятно, речь идет о возможном назначении нового главы оборонного ведомства, перед чем у Федорова еще запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Михаил Федоров завершает работу на посту министра обороны Украины. Ранее он заявлял о необходимости изменить подходы к управлению вооруженными силами для достижения преимущества над противником. Новость дополняется...

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Автор:
Штин Ульяна
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