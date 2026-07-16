Федоров відповів, чи передаватиме справи наступному міністру оборони Клименку

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Міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував можливу передачу справ своєму наступнику на посаді очільника оборонного відомства. Він зазначив, що наразі потрібно дочекатися подальшого розвитку подій.

Про це він сказав відповідаючи на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік, Федоров заявив, що поки зарано говорити про передачу повноважень.

За його словами, спершу необхідно зрозуміти, як розвиватиметься ситуація далі та які рішення будуть ухвалені щодо майбутнього керівника Міністерства оборони.

Ймовірно, йдеться про можливе призначення нового очільника оборонного відомства, перед яким у Федорова ще запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Михайло Федоров завершує роботу на посаді міністра оборони України. Раніше він заявляв про необхідність змінити підходи до управління військом для досягнення переваги над ворогом. Новина доповнюється...