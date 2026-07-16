Політолог назвав причини зауважень Зеленського до роботи Федорова

Михайло Федоров та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У президента України Володимира Зеленського були зауваження до роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Серед причин могли бути питання до роботи його команди та підходів до проведення військових реформ, заявив політолог Андрій Ковальов.

Про це кандидат політичних наук розповів в ефірі День.LIVE.

Претензії Володимира Зеленського до Михайла Федорова

За словами Ковальова, Федоров сформував навколо себе молоду команду, якій, на його думку, не вистачало управлінського досвіду для роботи у сфері оборони.

"Наскільки мені відомо, у президента є зауваження до роботи пана Михайла Федорова. Він оточив себе молодою, але недосвідченою командою. Досвідчені фахівці в Міністерстві оборони дивувалися багатьом рішенням і пропозиціям, які вона висувала", — зазначив політолог.

Окремо експерт звернув увагу на ініціативи щодо військової реформи. За його словами, деякі пропозиції, зокрема щодо змін у системі забезпечення військовослужбовців, нібито не були достатньо прораховані.

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Ковальов заявив, що ідея підвищення зарплат військовим потребувала чіткого фінансового обґрунтування, оскільки необхідних ресурсів для її реалізації могло не бути.

"Михайло Федоров виступив з ініціативою військової реформи, не прорахувавши можливостей для її реалізації. Зокрема, в частині підвищення зарплат військовослужбовцям це був голий популізм, тому що цих грошей немає", — зазначив політолог.

Офіційних заяв від президента щодо причин можливих зауважень до роботи Федорова не було.

Новини.LIVE писали, що Михайло Федоров заявив, що для досягнення перемоги необхідні зміни у підходах до управління Збройними силами. Він наголосив, що ефективна боротьба з ворогом із меншими втратами можлива лише за умови оновлення військового керівництва та впровадження нових принципів управління армією.

Новини.LIVE інформували, що Міністр оборони України Михайло Федоров висловився щодо можливої передачі справ майбутньому керівнику оборонного відомства. За його словами, поки необхідно дочекатися, як надалі розвиватиметься ситуація.