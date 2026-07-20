Литвин про можливі звільнення: сьогодні кадрових рішень не буде

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на інформацію про можливі кадрові зміни у військовому керівництві. Зокрема, йдеться про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальник Генштабу Андрія Гнатова. За словами Литвина, не варто очікувати призначень сьогодні.

Про це Дмитро Литвин заявив журналістам, передає Новини.LIVE.

Кадрові зміни

"Не варто очікувати призначень уже сьогодні", — наголосив Литвин.

Він також закликав обережніше ставитися до інформації, яку поширюють анонімні Telegram-канали.

Що передувало

Журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела в ОП та Міноборони, повідомляв, що сьогодні офіційно оголосять про звільнення Сирського з посади головнокомандувача.

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"Наймовірніше, начальника Генштабу Андрія Гнатова також буде звільнено разом із Сирським", — повідомив Глагола.

Дописи Глаголи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у різних містах України з 16 липня продовжуються мітинги на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова та із закликом звільнити Олександра Сирського. Сьогодні керівник ОП Кирило Буданов наголосив, що позицію суспільства почуто.

Водночас український лідер Володимир Зеленський провів зустрічі із військовими різного рівня. Зокрема, йдеться про Андрія Білецького, Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого, Олега Апостола.