Федоров різко висловився про співпрацю з Сирським

Я не знаю, як перемогти в такій конфігурації: Федоров про співпрацю з Сирським
Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:56
Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE
Федоров про можливу подальшу співпрацю із Сирським: "Я не знаю, як перемогти у війні в такій конфігурації"
Про це Михайло Федоров заявив на брифінгу для преси. Він зазначив, що наразі не бачить для себе можливості лишитися, оскільки він не хоче посаду міністра оборони задля посади, а хоче її задля перемоги у війні.
Я ніколи не ставив умови, але в такій конструкції перемогти у війні — я не знаю як.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама