Федоров різко висловився про співпрацю з Сирським

Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Федоров про можливу подальшу співпрацю із Сирським: "Я не знаю, як перемогти у війні в такій конфігурації"

Про це Михайло Федоров заявив на брифінгу для преси. Він зазначив, що наразі не бачить для себе можливості лишитися, оскільки він не хоче посаду міністра оборони задля посади, а хоче її задля перемоги у війні.

Я ніколи не ставив умови, але в такій конструкції перемогти у війні — я не знаю як.

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