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Головна Новини дня Я не знаю, як перемогти в такій конфігурації: Федоров про співпрацю з Сирським

Я не знаю, як перемогти в такій конфігурації: Федоров про співпрацю з Сирським

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:56
Федоров різко висловився про співпрацю з Сирським
Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Федоров про можливу подальшу співпрацю із Сирським: "Я не знаю, як перемогти у війні в такій конфігурації"

Про це Михайло Федоров заявив на брифінгу для преси. Він зазначив, що наразі не бачить для себе можливості лишитися, оскільки він не хоче посаду міністра оборони задля посади, а хоче її задля перемоги у війні.
Я ніколи не ставив умови, але в такій конструкції перемогти у війні — я не знаю як.

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна
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