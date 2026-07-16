Федоров резко высказался о сотрудничестве с Сырским

Я не знаю, как победить в такой конфигурации: Федоров о сотрудничестве с Сырским
Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:56
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Федоров о возможном дальнейшем сотрудничестве с Сирским: «Я не знаю, как победить в войне в такой ситуации»
Об этом Михаил Федоров заявил на брифинге для прессы. Он отметил, что пока не видит для себя возможности остаться, поскольку не хочет должность министра обороны ради самой должности, а хочет её ради победы в войне.
Я никогда не выдвигал условий, но в такой ситуации победить в войне — я не знаю, как.
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