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Головна Новини дня У Генштабі спростували звільнення Сирського

У Генштабі спростували звільнення Сирського

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 17:03
Генштаб спростував інформацію про звільнення Сирського — що відомо
Олександр Сирський. Фото: Facebook/Олександр Сирський

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно спростував інформацію, яка поширюється у соціальних мережах та окремих медіа, про нібито звільнення Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це наголосили у Генштабі, передає Новини.LIVE.

У Генштабі назвали інформацію про звільнення Сирського фейком

Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати обов'язки Головнокомандувача Збройних сил України.

У Генштабі спростували звільнення Сирського - фото 1
Пост Генштабу. Фото: скриншот

Також у відомстві зазначили, що начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов залишається на своїй посаді та виконує всі покладені на нього функції.

Водночас у Генеральному штабі нагадали, що звільнення з таких посад можливе виключно на підставі відповідного указу Президента України.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що провів розмови з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами глави держави, за підсумками цих консультацій мають бути напрацьовані подальші рішення щодо розвитку української армії.

Як повідомляли Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський регулярно відвідує найскладніші ділянки фронту та проводить робочі наради безпосередньо з командирами підрозділів. Під час таких поїздок він оцінює оперативну обстановку, визначає потреби військових і ухвалює рішення щодо посилення оборони на найгарячіших напрямках.

Генштаб ЗСУ кадрові зміни Олександр Сирський
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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