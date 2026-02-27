Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Станом на кінець лютого Польща надала Україні значну кількість військової допомоги — 48 пакетів. На це виділили понад 3,5 млрд євро.

Про це у четвер, 26 лютого, під час виступу у Сеймі заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Новини.LIVE.

Сікорський про допомогу Україні

З початку повномасштабного вторгнення Польща постійно підтримувала Україну, зокрема, передаючи військову допомогу. За словами Сікорського, йдеться про значний внесок.

"Вартість нашої підтримки у 48-ми пакетах допомоги становить понад 3,5 млрд євро", — зазначив міністр закордонних справ Польщі.

Він також додав, що Варшава, зокрема, виділила 100 мільйонів доларів на ініціативу "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL). Вона спрямована на закупівлю американської зброї для України. Крім того, Польща спрямувала 100 мільйонів доларів на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

"Так як ми є лідером у військовій допомозі — будемо і лідером у відбудові України. Це буде новим шансом для польських підприємців", — підсумував Сікорський.

Підтримка України від Польщі

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російські удари по цивільній інфраструктурі. Він наголосив, що росіяни цим тероризують мирне населення України.

Крім того, у лютому відбувся візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва. Політик зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови сторони домовилися про нові кроки заради зміцнення обороноздатності Києва.

Раніше Туск також відповів, чи готова Польща надіслати винищувачі МіГ-29 Україні. Політик наголосив, що якщо такий запит надійде, Варшава надасть Києву літаки.

Також Україна та Польща домовилися про модернізацію МіГ-29. Деталі обговорили міністр оборони Михайло Федоров та міністр національної оборони Польщі Косіняк-Камиш.