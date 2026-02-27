На какую сумму Украина получила военную помощь от Польши — ответ Сикорского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Украина получила от Польши уже 48 пакетов военной помощи. По состоянию на конец февраля Варшава потратила на поддержку Киева более 3,5 млрд евро.

Об этом в четверг, 26 февраля, во время выступления в Сейме заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сикорский о помощи Украине

С начала полномасштабного вторжения Польша постоянно поддерживала Украину, в частности, передавая военную помощь. По словам Сикорского, речь идет о значительном вкладе.

"Стоимость нашей поддержки в 48-ми пакетах помощи составляет более 3,5 млрд евро", — отметил министр иностранных дел Польши.

Он также добавил, что Варшава, в частности, выделила 100 миллионов долларов на инициативу "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL). Она направлена на закупку американского оружия для Украины. Кроме того, Польша направила 100 миллионов долларов на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

"Так как мы являемся лидером в военной помощи — будем и лидером в восстановлении Украины. Это будет новым шансом для польских предпринимателей", — подытожил Сикорский.

Поддержка Украины от Польши

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российские удары по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что россияне этим терроризируют мирное население Украины.

Кроме того, в феврале состоялся визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев. Политик встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора стороны договорились о новых шагах ради укрепления обороноспособности Киева.

Ранее Туск также ответил, готова ли Польша прислать истребители МиГ-29 Украине. Политик подчеркнул, что если такой запрос поступит, Варшава предоставит Киеву самолеты.

Также Украина и Польша договорились о модернизации МиГ-29. Детали обсудили министр обороны Михаил Федоров и министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш.