Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових під час наступальних операцій. Він нагадав, що польська сторона щороку витрачає близько 50 мільйонів доларів на забезпечення цього зв'язку, та попередив Ілона Маска про можливу заміну Starlink.

Про це Сікорський розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу Sprawdzam, передає портал Новини.LIVE.

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Ілон Маск. Фото: Reuters

Сікорський розповів про обмеження Starlink для ЗСУ

За словами очільника польського МЗС, Маск обмежував доступ до супутникового зв'язку Starlink під час наступальних операцій українських військових.

Сікорський наголосив, що використання технології не повинно залежати від політичних міркувань власника компанії SpaceX.

Міністр зазначив, що попереджав Маска про можливість пошуку іншого постачальника супутникового зв'язку, якщо обмеження послуги відбуватимуться з політичних причин.

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Раніше термінали Starlink не працювали або обмежувалися у швидкості під час руху, через що українські військові не змогли виконати низку запланованих місій.

Сікорський зазначив, що польське Міністерство цифровізації фінансує роботу приблизно 29 тисяч терміналів Starlink, переданих Україні. Щорічні витрати Варшави на супутниковий зв'язок становлять близько 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що контракт України зі США на використання військової супутникової мережі Starshield завершується в середині 2027 року.

Також Новини.LIVE писав, що компанія SpaceX скасувала обмеження Starlink для українських військових. За словами радника президента Сергія Бескрестнова, проблеми зі зв'язком заважали роботі гелікоптерів і реактивних дронів-перехоплювачів.