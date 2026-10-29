Радник з питань технологічних напрямів оборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов . Фото: facebook.com/Serhii.Flash

SpaceX зняла обмеження Starlink для українських військових, зокрема для реактивних дронів-перехоплювачів і армійської авіації. Про це 29 жовтня розповів позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". За його словами, обмеження ускладнювали роботу екіпажів гелікоптерів, які втратили можливість отримувати дані про російські "Шахеди", визначати їхнє місцеположення та атакувати повітряні цілі.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Навіщо українським перехоплювачам Starlink

За словами Бескрестнова, українські реактивні дрони-перехоплювачі використовують Starlink для керування.

"Наші реактивні перехоплювачі побудовані саме на Starlink. Чому саме на Starlink? Тому що, наприклад, коли працюють звичайні перехоплювачі, дистанція там не дуже велика. А тут ми говоримо про те, щоб наздоганяти реактивний "Шахед". Можливо, потрібно летіти на 10, 20, 30 кілометрів. Дистанція вже абсолютно інша, і канал керування нам потрібен інший", — пояснив радник президента.

Він також звернув увагу на роль української армійської авіації. За його словами, гелікоптери отримують дані про повітряні цілі через різні канали, зокрема Starlink.

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Як обмеження вплинули на роботу гелікоптерів

Бескрестнов розповів, що після запровадження обмежень швидкості екіпажі зіткнулися з проблемами.

"Наші гелікоптери всі літають зі швидкістю 250–300 км/год, щоб наздоганяти "Шахеди". Коли SpaceX запровадила обмеження, це стало для нас проблемою. Наші хлопці, які працюють на гелікоптерах, втратили можливість шукати, бачити "Шахеди", отримувати дані, їхнє місцеположення й атакувати", — зазначив він.

За словами радника, українська сторона порушувала це питання перед представниками США.

"Дякую президенту, дякую хлопцям, колегам, які спілкувалися зі ЗМІ. Ми підняли це до рівня уряду США. І зараз обмежень у нас немає. У нас знову працюють перехоплювачі, дуже добре працює армійська авіація. Ми маємо можливість і далі працювати проти таких повітряних загроз", — сказав Бескрестнов.

Росія продовжить запускати звичайні "Шахеди"

Флеш зауважив, що увага до реактивних дронів не означає зникнення звичайних безпілотників із поршневими двигунами.

"Коли буде погана погода, вони запускатимуть ще більше. Тому що розуміють: нашим хлопцям із перехоплювачами, які візуально шукають усі "Шахеди", буде дуже важко працювати. Час звичайних бензинових "Шахедів" не минув. Ми й далі бачитимемо, як вони їх застосовуватимуть", — наголосив радник.

За його оцінкою, Росія виробляє близько 2,5–3 тисяч ударних "Шахедів" на місяць. Окремо він згадав безпілотники "Герань-5", виробництво яких також становить сотні одиниць.

"Ми постійно бачимо, що вони відправляють на нас "Шахеди" буквально з виробництва. Тиждень — і "Шахеди" вже атакують нас. Тобто в них немає великого запасу", — сказав він.

За словами Флеша, Росія також розширює виробництво різних типів ракет і безпілотників. Це ускладнює протидію, адже виробництва розташовані на різних підприємствах.

Україні потрібні дешевші засоби перехоплення

Окремо Бескрестнов звернув увагу на вартість засобів ураження.

"Коли ми збиваємо ці "Шахеди" ракетами, які коштують 300 тисяч, 400 тисяч, пів мільйона, а навіть і мільйон доларів, це трохи божевілля. Нам потрібно шукати таку зброю, яка за ціною буде відповідною до вартості знищених "Шахедів". Це можуть бути наші бюджетні ракети", — пояснив він.

Радник президента додав, що Україна має розвивати власні засоби перехоплення. Зокрема, потрібні недорогі ракети класу "земля — повітря".

Водночас, за його словами, основна складність полягає не лише у створенні двигуна для такої ракети. Необхідно також розробити систему захоплення цілі, наведення та супроводження.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що засновник SpaceX Ілон Маск назвав Starlink критично важливим для оборони України. Водночас він заявляв, що українські військові порушували умови користування системою, застосовуючи її для ударів безпілотниками.

Також Новини.LIVE писали про відповідь Бескрестнова на заяви Маска. Радник президента пояснював, що комерційні термінали Starlink фізично неможливо використовувати для далекобійних ударів і атак дронами середньої дальності.