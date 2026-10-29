Советник по вопросам технологических направлений обороны Сергей («Флеш») Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

SpaceX сняла ограничения Starlink для украинских военных, в частности для реактивных дронов-перехватчиков и армейской авиации. Об этом 29 октября сообщил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, ограничения затрудняли работу экипажей вертолетов, которые лишились возможности получать данные о российских "Шахедах", определять их местонахождение и атаковать воздушные цели.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зачем украинским перехватчикам Starlink

По словам Бескрестнова, украинские реактивные дроны-перехватчики используют Starlink для управления.

"Наши реактивные перехватчики построены именно на базе Starlink. Почему именно на базе Starlink? Потому что, например, когда работают обычные перехватчики, дальность действия у них не очень большая. А здесь мы говорим о том, чтобы догонять реактивный "Шахед". Возможно, нужно лететь на 10, 20, 30 километров. Дистанция уже совершенно другая, и канал управления нам нужен другой", — пояснил советник президента.

Он также обратил внимание на роль украинской армейской авиации. По его словам, вертолёты получают данные о воздушных целях через различные каналы, в частности Starlink.

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Как ограничения повлияли на работу вертолетов

Бескрестнов рассказал, что после введения ограничений скорости экипажи столкнулись с проблемами.

"Все наши вертолеты летают со скоростью 250–300 км/ч, чтобы догонять "Шахеды". Когда SpaceX ввела ограничения, это стало для нас проблемой. Наши ребята, работающие на вертолетах, лишились возможности искать, обнаруживать "Шахеды", получать данные об их местоположении и наносить удары», — отметил он.

По словам советника, украинская сторона поднимала этот вопрос перед представителями США.

"Спасибо президенту, спасибо ребятам, коллегам, которые общались со СМИ. Мы подняли этот вопрос до уровня правительства США. И сейчас ограничений у нас нет. У нас снова работают перехватчики, очень хорошо работает армейская авиация. У нас есть возможность и дальше бороться с такими воздушными угрозами", — сказал Бескрестнов.

Россия продолжит запускать обычные "Шахеды"

Флеш отметил, что внимание к реактивным дронам не означает исчезновение обычных беспилотников с поршневыми двигателями.

"Когда будет плохая погода, их будут запускать ещё больше. Потому что понимают: нашим ребятам на перехватчиках, которые визуально ищут все "Шахеды", будет очень трудно работать. Время обычных бензиновых "Шахедов" еще не прошло. Мы и дальше будем видеть, как они их будут применять", — подчеркнул советник.

По его оценке, Россия производит около 2,5–3 тысяч ударных "Шахедов" в месяц. Отдельно он упомянул беспилотники "Герань-5", производство которых также исчисляется сотнями единиц.

"Мы постоянно видим, что они отправляют на нас "Шахеды" буквально с конвейера. Неделя — и "Шахеды" уже атакуют нас. То есть у них нет большого запаса", — сказал он.

По словам Флеша, Россия также расширяет производство различных типов ракет и беспилотников. Это затрудняет противодействие, ведь производственные мощности расположены на разных предприятиях.

Украине нужны более дешёвые средства перехвата

Отдельно Бескрестнов обратил внимание на стоимость средств поражения.

"Когда мы сбиваем эти "Шахеды" ракетами, которые стоят 300 тысяч, 400 тысяч, полмиллиона, а то и миллион долларов, это немного безумие. Нам нужно искать такое оружие, которое по цене будет сопоставимо со стоимостью уничтоженных "Шахедов". Это могут быть наши бюджетные ракеты", — пояснил он.

Советник президента добавил, что Украина должна развивать собственные средства перехвата. В частности, нужны недорогие ракеты класса "земля — воздух".

В то же время, по его словам, основная сложность заключается не только в создании двигателя для такой ракеты. Необходимо также разработать систему захвата цели, наведения и сопровождения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что основатель SpaceX Илон Маск назвал Starlink критически важным для обороны Украины. В то же время он заявлял, что украинские военные нарушали условия пользования системой, применяя её для ударов беспилотниками.

Также Новини.LIVE писали об ответе Бескрестнова на заявления Маска. Советник президента объяснял, что коммерческие терминалы Starlink физически невозможно использовать для дальнобойных ударов и атак дронами средней дальности.