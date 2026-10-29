Радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескретнов (Флеш). Фото: www.facebook.com/Serhii.Flash

Російські військові прикривають об’єкти в окупованому Криму засобами радіоелектронної боротьби, які впливають на роботу Starlink. Подібні системи також з’являються на фронті та можуть ускладнювати застосування українських безпілотників.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Де Росія вже застосовує РЕБ проти Starlink

За словами фахівця, Україні потрібно заздалегідь подбати про створення засобів протидії російській супутниковій мережі "Рассвет". Важливо розробити й налагодити виробництво відповідних систем ще до того, як противник повноцінно розгорне новий зв’язок.

"Нам потрібно розробити таку систему, виробляти таку систему і вже установити таку систему", — пояснив Бескрестнов.

Він наголосив, що відкладати підготовку до появи нової технології не варто. Засоби протидії мають бути готові заздалегідь, щоб захищати аеродроми, підстанції та інші об’єкти критичної інфраструктури від можливих атак із використанням супутникового зв’язку.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" попередив про загрозу локальної катастрофи в українському тилу через російські удари по містах, мостах, складах і критичній інфраструктурі. Він назвав таку тактику "війною міст" і наголосив, що однією з головних проблем залишається нестача ракет для перехоплення балістичних цілей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія почала оснащувати ударні безпілотники "Герань-4" і "Герань-5" системами оптичної навігації, які дають змогу визначати місцеперебування за зображеннями місцевості без супутникового сигналу. Через це засоби радіоелектронної боротьби, спрямовані на придушення супутникової навігації, можуть бути менш ефективними проти таких дронів.