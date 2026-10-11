Російські Шахеди навчилися обходити РЕБ: що відомо

Російський безпілотник. Ілюстративне фото: David Guttenfelder/The New York Times

Росія почала оснащувати ударні безпілотники "Герань-4" і "Герань-5" системою оптичної навігації. Вона дає змогу дронам визначати своє місцеперебування за знімками місцевості без використання супутникової навігації. Така технологія ускладнює протидію безпілотникам засобами радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Як російські Шахеди орієнтуються за знімками місцевості

Росія почала оснащувати ударні безпілотники системою, яка дає їм змогу орієнтуватися без супутникової навігації. Для цього в пам’ять дрона заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти.

Під час польоту безпілотник порівнює ці зображення з картинкою, яку отримує з власної камери. Так він визначає, де перебуває, та орієнтується на маршруті.

За словами Сергія "Флеша", для базової навігації можуть використовувати навіть звичайні знімки земної поверхні з Google.

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Особливість цієї технології полягає в тому, що для визначення місцеперебування дрона не потрібен супутниковий сигнал. Тому перешкоди, спрямовані на порушення роботи супутникової навігації, не впливають на оптичну систему так само, як на безпілотники, що залежать від такого сигналу.

Подібну технологію російські військові вже використовують на безпілотниках "Молнія", V2U та "Ланцет". Тепер аналогічну систему виявили та на ударних дронах "Герань-4" та "Герань-5".

Система працює на польотному контролері під назвою "Сусанін".

Сергій "Флеш" також спрогнозував подальший розвиток оптичної навігації. За його прогнозом, наступного року такі системи активно розвиватимуть для безпілотників середньої та великої дальності, а також для дешевих крилатих ракет.

Скриншот повідомлення "Флеша"/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно ГУР МОУ повідомило, що восени Росія почала застосовувати вдосконалені реактивні безпілотники "Герань-4" з новими системами автономної навігації. Дрони отримали магнітометр, оптико-електронну систему "Сусанін" і нову бойову частину для ураження мостових конструкцій та опор ліній електропередач. Крім того, росіяни замінили китайський турбореактивний двигун на аналог російського виробництва.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська ППО збиває 85–92% звичайних російських Шахедів і близько 50–55% реактивних дронів, а в окремих випадках — до 60%. Для посилення протидії реактивним безпілотникам Україна працює над забезпеченням 5–6 тисяч 20-мм боєприпасів на добу. Також глава держави заявив, що дрони-перехоплювачі "Барс" демонструють найвищі результати, а частка збитих цілей одним із далекобійних рішень уже становить близько 30% і зростає.