Российские Шахеды научились обходить РЭБ: что известно

Российский беспилотник. Иллюстративное фото: David Guttenfelder/The New York Times

Россия начала оснащать ударные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" системой оптической навигации. Она позволяет дронам определять своё местонахождение по снимкам местности без использования спутниковой навигации. Такая технология затрудняет противодействие беспилотникам средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на внештатного советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

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Как российские Шахеды ориентируются по снимкам местности

Россия начала оснащать ударные беспилотники системой, которая позволяет им ориентироваться без спутниковой навигации. Для этого в память дрона заранее загружают снимки местности, над которой он должен пролететь.

Во время полёта беспилотник сравнивает эти изображения с картинкой, которую получает со своей камеры. Так он определяет, где находится, и ориентируется на маршруте.

По словам Сергея "Флеша", для базовой навигации можно использовать даже обычные снимки земной поверхности из Google.

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Особенность этой технологии заключается в том, что для определения местонахождения дрона не требуется спутниковый сигнал. Поэтому помехи, направленные на нарушение работы спутниковой навигации, не влияют на оптическую систему так же, как на беспилотники, зависящие от такого сигнала.

Подобную технологию российские военные уже используют на беспилотниках "Молния", V2U и "Ланцет". Теперь аналогичную систему обнаружили и на ударных дронах "Герань-4" и "Герань-5".

Система работает на полетном контроллере под названием "Сусанин".

Сергей "Флеш" также спрогнозировал дальнейшее развитие оптической навигации. По его прогнозу, в следующем году такие системы будут активно развиваться для беспилотников средней и большой дальности, а также для дешёвых крылатых ракет.

Скриншот сообщения "Флеша"/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно ГУР МОУ сообщило, что осенью Россия начала применять усовершенствованные реактивные беспилотники "Герань-4" с новыми системами автономной навигации. Дроны получили магнитометр, оптико-электронную систему "Сусанин" и новую боевую часть для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередач. Кроме того, россияне заменили китайский турбореактивный двигатель на аналог российского производства.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО сбивает 85–92% обычных российских Шахедов и около 50–55% реактивных дронов, а в отдельных случаях — до 60%. Для усиления противодействия реактивным беспилотникам Украина работает над обеспечением 5–6 тысяч 20-мм боеприпасов в сутки. Также глава государства заявил, что дроны-перехватчики "Барс" демонстрируют наилучшие результаты, а доля сбитых целей одним из дальнобойных решений уже составляет около 30% и продолжает расти.