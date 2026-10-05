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Главная Новости дня ГУР: новые российские дроны Герань-4 получили усовершенствованную навигацию

ГУР: новые российские дроны Герань-4 получили усовершенствованную навигацию

Ua ru
5 октября 2026 12:41
ГУР раскрыло подробности новой модификации российской "Герань-4"
Военнослужащий ВСУ с системой ПВО. Фото: facebook.com/Генштаб ВСУ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробности о новой модификации российских реактивных беспилотников "Герань-4". По данным ГУР, обновленную версию этих БПЛА российские войска начали применять осенью этого года.

Об этом ГУР сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российские дроны получили новые системы автономной навигации

В частности, новая "Герань-4" получила блок "МОХ", основой которого является магнитометр PNI5GA производства американской компании PNI Sensor. Он работает вместе с инерциальным навигационным модулем SADRA и призван уменьшать дрейф его гироскопов. Это позволяет повысить точность автономной навигации беспилотника.

ГУР: нові російські дрони Герань-4 отримали вдосконалену навігацію - фото 1
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Помимо спутниковой и инерциальной навигации, российские разработчики добавили в БПЛА автономную систему "Сусанин". Это оптико-электронная корреляционная система, которая сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, хранящимся в памяти компьютера.

По данным ГУР, система предназначена для обеспечения соответствия маршрута дрона от точки запуска до точки прицеливания. Аналогичную систему используют и на новых БПЛА "Герань-5" версии К5.

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Также противник начал применять новую боевую часть КРСН — кумулятивно-режущую специальную нагрузку. По данным украинской разведки, её назначение заключается в поражении и перерезании кумулятивной струей мостовых конструкций и опор воздушных линий электропередач.

Изменения коснулись и двигателя беспилотника. Китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили локализованным аналогом российского производства, изготовленным в Алабуге. В то же время остальные электронные блоки и компоненты "Герань-4", по данным ГУР, остались без изменений и идентичны тем, что использовались в предыдущих версиях дрона.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" около полутора месяцев готовились к участию в операции "Вивальди" на севере Донецкой области. В ходе подготовки военные в первую очередь отрабатывали командное взаимодействие, чтобы каждый участник группы четко знал задачи, позицию и действия своих сослуживцев.

Как сообщали Новини.LIVE, операция "Вивальди" на севере Донецкой области требовала от украинских военных быстрых и слаженных действий, а также тщательной подготовки. Один из бойцов, ранее участвовавший в освобождении Новомихайловки и имеющий опыт штурмовых операций, рассказал об основных вызовах на поле боя и последствиях ошибок при выполнении боевых задач.

оборонная сфера технологии дроны война в Украине герань
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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