ГУР раскрыло подробности новой модификации российской "Герань-4"

Военнослужащий ВСУ с системой ПВО. Фото: facebook.com/Генштаб ВСУ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробности о новой модификации российских реактивных беспилотников "Герань-4". По данным ГУР, обновленную версию этих БПЛА российские войска начали применять осенью этого года.

Об этом ГУР сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российские дроны получили новые системы автономной навигации

В частности, новая "Герань-4" получила блок "МОХ", основой которого является магнитометр PNI5GA производства американской компании PNI Sensor. Он работает вместе с инерциальным навигационным модулем SADRA и призван уменьшать дрейф его гироскопов. Это позволяет повысить точность автономной навигации беспилотника.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Помимо спутниковой и инерциальной навигации, российские разработчики добавили в БПЛА автономную систему "Сусанин". Это оптико-электронная корреляционная система, которая сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, хранящимся в памяти компьютера.

По данным ГУР, система предназначена для обеспечения соответствия маршрута дрона от точки запуска до точки прицеливания. Аналогичную систему используют и на новых БПЛА "Герань-5" версии К5.

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Изменения коснулись и двигателя беспилотника. Китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили локализованным аналогом российского производства, изготовленным в Алабуге. В то же время остальные электронные блоки и компоненты "Герань-4", по данным ГУР, остались без изменений и идентичны тем, что использовались в предыдущих версиях дрона.

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