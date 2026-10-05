ГУР розкрило деталі нової модифікації російської "Герань-4"

Військовий ЗСУ з системою ППО. Фото: facebook.com/Генштаб ЗСУ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі нової модифікації російських реактивних безпілотників "Герань-4". За даними ГУР, оновлену версію цих БпЛА російські війська почали застосовувати восени цього року.

Про це ГУР повідомило у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російські дрони отримали нові системи автономної навігації

Зокрема, нова "Герань-4" отримала блок "МОХ", основою якого є магнітометр PNI5GA виробництва американської компанії PNI Sensor. Він працює разом з інерціальним навігаційним модулем SADRA та має зменшувати дрейф його гіроскопів. Це дозволяє підвищувати точність автономної навігації безпілотника.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Крім супутникової та інерціальної навігації, російські розробники додали до БпЛА автономну систему "Сусанін". Це оптико-електронна кореляційна система, яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, що зберігається в пам’яті комп’ютера.

За даними ГУР, система призначена для забезпечення відповідності маршруту дрона від точки запуску до точки прицілювання. Аналогічну систему використовують і на нових БпЛА "Герань-5" версії К5.

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Зміни торкнулися і двигуна безпілотника. Китайський турбореактивний двигун Telefly замінили локалізованим аналогом російського виробництва, виготовленим в Алабузі. Водночас решта електронних блоків і компонентів "Герань-4", за даними ГУР, залишилася без змін та є ідентичною до тих, що використовувалися у попередніх версіях дрона.

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