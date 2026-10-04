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Главная Новости дня Зеленский: ПВО сбивает до 92% обычных и до 60% реактивных Шахедов

Зеленский: ПВО сбивает до 92% обычных и до 60% реактивных Шахедов

Ua ru
4 октября 2026 18:00
ПВО сбивает до 92% обычных и до 60% реактивных «Шахедов» — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская противовоздушная оборона в настоящее время уничтожает 85–92% обычных российских "Шахедов", тогда как показатель перехвата реактивных дронов составляет около 50–55% и в отдельных случаях достигает 60%. В борьбе с реактивными беспилотниками важную роль играют истребители F-16 и 20-мм боеприпасы.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украина работает над усилением защиты от реактивных дронов

Глава государства сообщил во время брифинга, что обычные "Шахеды" украинская ПВО в настоящее время сбивает с показателем от 85% до 92%. В то же время противодействие реактивным беспилотникам остается более сложной задачей. Президент сообщил, что уровень их перехвата составляет около 50–55%, а в отдельных случаях может достигать 60%.

Существенную роль в уничтожении реактивных дронов играют истребители F-16. Также эффективность противодействия зависит от наличия необходимых боеприпасов.

Президент сообщил, что Украина работает над тем, чтобы обеспечить потребность примерно в 5–6 тысячах 20-мм боеприпасов в сутки. По этому вопросу Киев также ведет переговоры с международными партнерами.

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"Это очень непростая задача, мы над этим работаем и благодарим Германию также за поддержку этого направления, это точно укрепит нас. Вчера мы связывались с польской стороной, с премьер-министром, и завтра также поговорим с Дональдом и с Эммануэлем и, безусловно, будем работать над тем, чтобы увеличить запасы этой амуниции. Нам будут помогать и Норвегия, и Финляндия", — сказал он.

Зеленский рассказал о результатах использования дронов-перехватчиков

Отдельно президент Украины сообщил о положительной динамике в использовании украинских дронов-перехватчиков.

Для одного из новых дальнобойных решений показатель уничтожения целей на данный момент составляет около 30%. Владимир Зеленский отметил, что этот показатель постепенно растет. Государство продолжает развивать различные средства противодействия российским беспилотникам, в частности для борьбы с новыми типами воздушных целей.

"Мы работаем над тем, чтобы F-16 были заряжены. Очень непросто, но всё же. Это задача номер один.
Второе — дроны-перехватчики. Положительные результаты показали "Барсы". Они сейчас демонстрируют самый высокий процент. Остальные тоже подтягиваются. Чтобы была такая конкуренция в хорошем смысле этого слова, безусловно, показывают. Это дроны дальнего действия, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают процент. Около 30 процентов — пока такой показатель сбиваемости. Но он растет. Это важно", — сказал он во время брифинга.

Новини.LIVE писали, что на этом же брифинге президент Владимир Зеленский сделал другие важные заявления. Стало известно, что Украина получит 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс" от Германии.

Мы сообщали, что украинский лидер также сообщил: Силы обороны Украины провели две успешные наступательные операции. В результате украинские военные освободили часть территории, одновременно улучшили своё тактическое положение и взяли под контроль важные высоты и позиции.

Владимир Зеленский беспилотники ПВО Шахед БпЛА реактивные дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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