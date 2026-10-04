ППО збиває до 92% звичайних і до 60% реактивних Шахедів - Зеленський

Зеленський: ППО збиває до 92% звичайних і до 60% реактивних Шахедів
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська протиповітряна оборона нині знищує 85–92% звичайних російських "Шахедів", тоді як показник перехоплення реактивних дронів становить близько 50–55% і в окремих випадках сягає 60%. Для боротьби з реактивними безпілотниками важливу роль відіграють винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси.
Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Україна працює над посиленням захисту від реактивних дронів
Глава держави повідомив під час брифінгу, що звичайні "Шахеди" українська ППО наразі збиває з показником від 85% до 92%. Водночас протидія реактивним безпілотникам залишається складнішою. Президент повідомив, що рівень їхнього перехоплення становить близько 50–55%, а в окремих випадках може досягати 60%.
Суттєву роль у знищенні реактивних дронів відіграють винищувачі F-16. Також ефективність протидії залежить від наявності необхідних боєприпасів.
Президент повідомив, що Україна працює над тим, щоб забезпечити потребу приблизно у 5–6 тисячах 20-мм боєприпасів на добу. З цього питання Київ також веде переговори з міжнародними партнерами.
"Це дуже непросте завдання, ми над цим працюємо і дякуємо Німеччині також за підтримку цього напрямку, це точно нас посилить. Ми вчора контактували з польською стороною, з прем'єр-міністром і будемо завтра також порозмовляти з Доналдом і з Еммануелем і безумовно будемо працювати над тим, щоб збільшити цю амуніцію. Нам будуть допомагати й Норвегія, і Фінляндія", — сказав він.
Зеленський розповів про результати дронів-перехоплювачів
Окремо Президент України повідомив про позитивну динаміку у використанні українських дронів-перехоплювачів.
Для одного з нових далекобійних рішень показник знищення цілей наразі становить близько 30%. Володимир Зеленський зазначив, що цей показник поступово зростає. Держава продовжує розвивати різні засоби протидії російським безпілотникам, зокрема для боротьби з новими типами повітряних цілей.
"Ми працюємо над тим, щоб F-16 були заряджені. Дуже непросто, але все ж таки. Це завдання раз. Друге – дрони-перехоплювачі. Позитивні результати показали Барси. Вони показали зараз найвищий відсоток. Інші всі також підтягуються. Щоб була така конкуренція в хорошому сенсі цього слова, безумовно показують. Це дрони далекобійні, які майже як ракети. І зараз вони показують відсоток. Десь 30 відсотків, поки що таке збиття. Але воно зростає. Це важливо", — сказав він під час брифінгу.
Новини.LIVE писали, що на цьому ж брифінгу президент Володимир Зеленський зробив інші важливі заяви. Стало відомо, що Україна отримає 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс" від Німеччини.
Ми інформували, що український лідер також повідомив — Сили оборони України провели дві успішні наступальні операції. У результаті українські військові звільнили частину території, водночас покращили своє тактичне положення та взяли під контроль важливі висоти й позиції.