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Главная Новости дня Флеш: РФ применяет РЭБ против Starlink в Крыму и на фронте

Флеш: РФ применяет РЭБ против Starlink в Крыму и на фронте

Ua ru
29 октября 2026 23:56
Репортаж
Россия блокирует сигнал Starlink в Крыму: Флеш призвал Украину готовиться к противодействию www.facebook.com/Serhii.Flash
Советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескретнов (Флеш). Фото: www.facebook.com/Serhii.Flash

Российские военные прикрывают объекты в оккупированном Крыму средствами радиоэлектронной борьбы, которые влияют на работу Starlink. Подобные системы также появляются на фронте и могут затруднять применение украинских беспилотников.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Где Россия уже применяет РЭБ против Starlink

По словам специалиста, Украине нужно заранее позаботиться о создании средств противодействия российской спутниковой сети "Рассвет". Важно разработать и наладить производство соответствующих систем еще до того, как противник полноценно развернет новую систему связи.

"Нам нужно разработать такую систему, производить такую систему и уже установить такую систему", — пояснил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что откладывать подготовку к появлению новой технологии не стоит. Средства противодействия должны быть готовы заранее, чтобы защищать аэродромы, подстанции и другие объекты критической инфраструктуры от возможных атак с использованием спутниковой связи.

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Как сообщали Новини.LIVE, ранее Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" предупредил об угрозе локальной катастрофы в украинском тылу из-за российских ударов по городам, мостам, складам и критической инфраструктуре. Он назвал такую тактику "войной городов" и подчеркнул, что одной из главных проблем остается нехватка ракет для перехвата баллистических целей.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия начала оснащать ударные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" системами оптической навигации, которые позволяют определять местонахождение по изображениям местности без спутникового сигнала. Из-за этого средства радиоэлектронной борьбы, направленные на подавление спутниковой навигации, могут оказаться менее эффективными против таких дронов.

Крым Starlink война в Украине РЭБ спутниковая связь
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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