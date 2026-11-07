Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об ограничении работы спутниковой связи Starlink для украинских военных во время наступательных операций. Он напомнил, что польская сторона ежегодно тратит около 50 миллионов долларов на обеспечение этой связи, и предупредил Илона Маска о возможной замене Starlink.

Об этом Сикорский рассказал в интервью для YouTube-канала Sprawdzam, передает портал Новини.LIVE.

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Илон Маск. Фото: Reuters

Сикорский рассказал об ограничениях Starlink для ВСУ

По словам главы польского МИД, Маск ограничивал доступ к спутниковой связи Starlink во время наступательных операций украинских военных.

Сикорский подчеркнул, что использование технологии не должно зависеть от политических соображений владельца компании SpaceX.

Министр отметил, что предупреждал Маска о возможности поиска другого поставщика спутниковой связи, если ограничения услуги будут вводиться по политическим причинам.

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Ранее терминалы Starlink не работали или имели ограничения скорости во время движения, из-за чего украинские военные не смогли выполнить ряд запланированных миссий.

Сикорский отметил, что польское Министерство цифровизации финансирует работу примерно 29 тысяч терминалов Starlink, переданных Украине. Ежегодные расходы Варшавы на спутниковую связь составляют около 50 миллионов долларов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что контракт Украины с США на использование военной спутниковой сети Starshield истекает в середине 2027 года.

Также Новини.LIVE писал, что компания SpaceX сняла ограничения Starlink для украинских военных. По словам советника президента Сергея Бескрестнова, проблемы со связью мешали работе вертолетов и реактивных дронов-перехватчиков.