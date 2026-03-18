Головна Новини дня Шон Пенн отримав "Оскар" від Укрзалізниці та заговорив українською

Шон Пенн отримав "Оскар" від Укрзалізниці та заговорив українською

Дата публікації: 18 березня 2026 01:19
Американський актор Шон Пенн. Фото: Reuters/Katie Collins

Американський актор та режисер Шон Пенн під час візиту в Україну отримав символічну нагороду від "Укрзалізниці". Зустріч відбулася в Києві, де артист поспілкувався з головою правління компанії Олександром Перцовським. Йому вручили статуетку, виготовлену з металу пошкодженого вагона.

Цей жест став символом підтримки України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Зірка Голлівуду також взяв участь у культурному проєкті та продемонстрував знання української мови. Шон Пенн прочитав рядки з відомої пісні "Червона рута", що стало частиною промокампанії нового українського фільму. Відео з його участю швидко поширилося в мережі та викликало активне обговорення.

Актор може з'явитися у фільмі "Поїзд "Червона рута", зйомки якого стартували 2025 року. Картина приурочена до ювілею незалежності України і присвячена темі людських історій, що розгортаються в поїзді. У проєкті задіяні відомі українські актори, включно зі Станіславом Бокланом та Катериною Кузнєцовою.

Символический украинский Оскар для Шона Пенна от Укрзализныци
"Оскар" для Шона Пенна від України. Фото: Reuters

Раніше актор уже неодноразово відвідував Україну та підтримував країну на міжнародній арені. Він є володарем двох премій "Оскар" і вважається одним із найвідоміших акторів сучасності. Пенн бере активну участь у громадській діяльності та документальних проектах. Його візити в Україну стали регулярними після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, в Лос-Анджлесі відбулася церемонія вручення премії "Оскар-2026", тріумфатором став фільм "Одна битва за іншою".

Режисер фільму Пол Томас Андерсон розкрив сенс своєї картини, яка стала явищем у світі кінематографа. 

Оскар Станіслав Боклан актори Держкіно Шон Пенн
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
