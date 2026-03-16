Оскар-2026: хто переміг та в яких номінаціях

Статуетка "Оскар". Фото: Reuters

У ніч з 15 на 16 березня, з неділі на понеділок, в Лос-Анджелесі пройшла вже 98-ма церемонія нагородження премії "Оскар". За її результатами знову було обрано переможців як акторів, так і фільмів — у 24 номінаціях.

Новини.LIVE це єдине українське медіа, що отримало акредитацію на цьогорічний Оскар. Там працює наша кореспондентка Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Повний список переможців Оскару-2026

За результатами церемонії, найголовніші нагороди були призначені наступним чином:

Оскар у головній номінації "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою";

отримала стрічка "Одна битва за іншою"; нагороду у номінації "Найкраща режисерська робота" дісталась Полу Томасу Андерсену за фільм "Одна битва за іншою";

дісталась Полу Томасу Андерсену за фільм "Одна битва за іншою"; найкращим актором став Майкл Б. Джордан;

став Майкл Б. Джордан; найкращою акторкою — Джессі Баклі;

Щодо інших нагород, їх розподілили так:

н айкраща акторка другого плану — Емі Медіган, "Зброя";

— Емі Медіган, "Зброя"; н айкраща оригінальна пісня — "Кейпоп-мисливиці на демонів";

— "Кейпоп-мисливиці на демонів"; переможець у номінації " Анімаційний короткометражний фільм " — "Дівчина, яка плакала перлами";

" — "Дівчина, яка плакала перлами"; нагороду за " Найкращий дизайн костюмів " отримує команда фільму "Франкенштейн" ;

" отримує команда фільму "Франкенштейн" також стрічка "Франкенштейн" перемогла у номінаціїї — " Найкращий макіяж та зачіски";

у новій категорії " Найкращий кастинг " перемогла Кассандра Кулукундіс, "Одна битва за іншою";

" перемогла Кассандра Кулукундіс, "Одна битва за іншою"; за " Найкращий ігровий фільм " нагороду отримали одразу дві стрічки "Співаки" та "Двоє людей, що обмінюються слиною" . Це вчетверте в історії премії категорію поділили два переможця;

" нагороду отримали одразу дві стрічки "Співаки" та "Двоє людей, що обмінюються слиною" Це вчетверте в історії премії категорію поділили два переможця; нагороду за " Найкращу роль другого плану" отримує Шон Пенн — "Одна битва за іншою";

отримує Шон Пенн — "Одна битва за іншою"; стрічка режисера Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою" стала переможцем у номінації " Найкращий адаптований сценарій";

переможцем у номінації " Н айкращий оригінальний сценарій " став фільм "Грішники";

" став фільм "Грішники"; у номінаціїї " Найкращий художник-постановник" перемогу здобули Тамара Деверелл та Шейн В'єо — "Франкенштейн";

перемогу здобули Тамара Деверелл та Шейн В'єо — "Франкенштейн"; стрічка "Аватар: Вогонь і попіл" відзначена у категоріїї " Найкращі візуальні ефекти";

нагороду за номінацію " Найкраща операторська робота " отримала Отем Дюраль Аркапау за роботу над фільмом "Грішники". Це перша в історії жінка, яка отримала нагороду в цій номінації;

" отримала Отем Дюраль Аркапау за роботу над фільмом "Грішники". Це перша в історії жінка, яка отримала нагороду в цій номінації; у номінаціїї " Найкращий документальний фільм" переміг фільм "Містер Ніхто проти Путіна", який розповідає про росіян.

переміг фільм "Містер Ніхто проти Путіна", який розповідає про росіян. " Найкращий короткометражний документальний фільм " — "Усі порожні кімнати";

" — "Усі порожні кімнати"; " Найкращий оригінальний саундтрек " — "Грішники", Людвіг Геранссон;

" — "Грішники", Людвіг Геранссон; у номінації " Найкращий звук" перемогла команда фільму "Формула-1" ;

перемогла команда фільму "Формула-1" нагороду за " Найкращий монтаж " забирає Енді Юргенсен за фільм "Одна битва за іншою";

" забирає Енді Юргенсен за фільм "Одна битва за іншою"; нагороду у категорії " Найкращий міжнародний повнометражний фільм" отримала стрічка "Сентиментальна цінність".

отримала стрічка "Сентиментальна цінність". "Найкраща оригінальна пісня" — "Golden" (Кейпоп-мисливиці на демонів).

Коментар переможця "Оскара" журналістам

Після церемонії актори, які були присутні на врученні, поспілкувалися з пресою, серед якої була й журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Під час спілкування найкращому акторові Майклу Б. Джордану було поставлено безліч запитань. Зокрема, йому згадали той факт, що сценарист Нейтан Хілл Вільямс закликав людей перестати говорити, щоб чорношкірі не прагнули до "Оскара". На запитання, що означає для Майкла сьогоднішнє отримання "Оскара" і, зокрема, для інших акторів-початківців, він сказав наступне:

"Слухайте, для мене це сила. Як я вже казав, я тут завдяки любові до самого ремесла. Я бачив багатьох акторів, які виходили на цю сцену, і вони не працювали заради нагород чи визнання. Митці роблять свою роботу — ось і все. І саме на цьому я завжди був зосереджений: просто робити роботу. Мені завжди говорили: не чекай, що тобі щось просто так дадуть. Роби свою справу. Все інше з часом складеться само... Я б порадив іншим акторам і артистам — незалежно від того, в якій сфері вони працюють — залишатися чесними, бути вірними правді. Мрійте по-крупному, будьте добрими і будьте щирими. Я вірю в карму: те, що посилаєш у Всесвіт, те до тебе й повертається. Так я й намагаюся жити", — відповів переможець у номінації "Кращий актор".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що нова робота українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапила до списку 15 найкращих у категорії "Документальний повнометражний фільм".

Окрім того, до категорії "Анімаційний короткометражний фільм" пробилася стрічка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені".

Також ми інформували, які є три фільми, які найбільше отримали Оскарів.