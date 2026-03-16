Оскар-2026: кто победил и в каких номинациях

Статуэтка "Оскар".

В ночь с 15 на 16 марта, с воскресенья на понедельник, в Лос-Анджелесе прошла уже 98-я церемония награждения премии "Оскар". По ее результатам снова были выбраны победители как актеров, так и фильмов — в 24 номинациях.

Новини.LIVE это единственное украинское медиа, получившее аккредитацию на нынешний Оскар. Там работает наша корреспондентка Ульяна Бойчук.

Полный список победителей Оскара-2026

По результатам церемонии, главные награды были назначены следующим образом:

Оскар в главной номинации "Лучший фильм" получила лента "Одна битва за другой";

получила лента "Одна битва за другой"; награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" досталась Полу Томасу Андерсену за фильм "Одна битва за другой";

досталась Полу Томасу Андерсену за фильм "Одна битва за другой"; лучшим актером стал Майкл Б. Джордан;

стал Майкл Б. Джордан; лучшей актрисой — Джесси Бакли;

Что касается других наград, их распределили так:

лучшая актриса второго плана - Эми Мэдиган, "Оружие";

- Эми Мэдиган, "Оружие"; лучшая оригинальная песня — "Кейпоп-охотницы на демонов";

— "Кейпоп-охотницы на демонов"; победитель в номинации " Анимационный короткометражный фильм " - "Девушка, которая плакала жемчугом";

" - "Девушка, которая плакала жемчугом"; награду за " Лучший дизайн костюмов " получает команда фильма "Франкенштейн ";

" получает команда фильма "Франкенштейн также лента "Франкенштейн" победила в номинациии — " Лучший макияж и прически";

в новой категории " Лучший кастинг " победила Кассандра Кулукундис, "Одна битва за другой";

" победила Кассандра Кулукундис, "Одна битва за другой"; за " Лучший игровой фильм " награду получили сразу две ленты "Певцы" и "Два человека, которые обмениваются слюной ". Это четвертый раз в истории премии категорию поделили два победителя;

" награду получили сразу две ленты "Певцы" и "Два человека, которые обмениваются слюной Это четвертый раз в истории премии категорию поделили два победителя; награду за " Лучшую роль второго плана" получает Шон Пенн — "Одна битва за другой";

получает Шон Пенн — "Одна битва за другой"; лента режиссера Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" стала победителем в номинации " Лучший адаптированный сценарий";

победителем в номинации " Лучший оригинальный сценарий " стал фильм "Грешники";

" стал фильм "Грешники"; в номинациии " Лучший художник-постановщик" победу одержали Тамара Деверелл и Шейн Вьео - "Франкенштейн";

победу одержали Тамара Деверелл и Шейн Вьео - "Франкенштейн"; лента "Аватар: Огонь и пепел" отмечена в категории " Лучшие визуальные эффекты";

награду за номинацию " Лучшая операторская работа " получила Отем Дюраль Аркапау за работу над фильмом "Грешники". Это первая в истории женщина, которая получила награду в этой номинации;

" получила Отем Дюраль Аркапау за работу над фильмом "Грешники". Это первая в истории женщина, которая получила награду в этой номинации; в номинациии " Лучший документальный фильм" победил фильм "Мистер Никто против Путина", который рассказывает о россиянах.

победил фильм "Мистер Никто против Путина", который рассказывает о россиянах. " Лучший короткометражный документальный фильм " — "Все пустые комнаты";

" — "Все пустые комнаты"; " Лучший оригинальный саундтрек" — "Грешники", Людвиг Геранссон;

"Грешники", Людвиг Геранссон; в номинации " Лучший звук" победила команда фильма "Формула-1 ";

победила команда фильма "Формула-1 награду за " Лучший монтаж " забирает Энди Юргенсен за фильм "Одна битва за другой";

" забирает Энди Юргенсен за фильм "Одна битва за другой"; награду в категории " Лучший международный полнометражный фильм" получила лента "Сентиментальная ценность".

получила лента "Сентиментальная ценность". "Лучшая оригинальная песня" — "Golden" (Кейпоп-охотницы на демонов).

Комментарий победителя "Оскара" журналистам

После церемонии актеры, которые присутствовали на вручении, пообщались с прессой, среди которой была и журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Во время общения лучшему актеру Майклу Б. Джордану было задано множество вопросов. В частности, ему вспомнили тот факт, что сценарист Нейтан Хилл Уильямс призвал чернокожих людей не стремиться к "Оскару". На вопрос, что означает для Майкла сегодняшнее получение "Оскара" и, в частности, для других начинающих актеров, он сказал следующее:

"Слушайте, для меня это сила. Как я уже говорил, я здесь благодаря любви к самому ремеслу. Я видел многих актеров, которые выходили на эту сцену, и они не работали ради наград или признания. Художники делают свою работу — вот и все. И именно на этом я всегда был сосредоточен: просто делать работу. Мне всегда говорили: не жди, что тебе что-то просто так дадут. Делай свое дело. Все остальное со временем сложится само... Я бы посоветовал другим актерам и артистам - независимо от того, в какой сфере они работают — оставаться честными, быть верными правде. Мечтайте по-крупному, будьте добрыми и будьте искренними. Я верю в карму: то, что посылаешь во Вселенную, то к тебе и возвращается. Так я и стараюсь жить", — ответил победитель в номинации "Лучший актер".

Напомним, недавно мы писали, что новая работа украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" попала в список 15 лучших в категории "Документальный полнометражный фильм".

Кроме того, в категорию "Анимационный короткометражный фильм" пробилась лента Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".

Также мы информировали, какие есть три фильма, которые больше всего получили Оскаров.