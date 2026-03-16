Оскар-2026: кто победил и в каких номинациях
В ночь с 15 на 16 марта, с воскресенья на понедельник, в Лос-Анджелесе прошла уже 98-я церемония награждения премии "Оскар". По ее результатам снова были выбраны победители как актеров, так и фильмов — в 24 номинациях.
Новини.LIVE это единственное украинское медиа, получившее аккредитацию на нынешний Оскар. Там работает наша корреспондентка Ульяна Бойчук.
Полный список победителей Оскара-2026
По результатам церемонии, главные награды были назначены следующим образом:
- Оскар в главной номинации "Лучший фильм" получила лента "Одна битва за другой";
- награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" досталась Полу Томасу Андерсену за фильм "Одна битва за другой";
- лучшим актером стал Майкл Б. Джордан;
- лучшей актрисой — Джесси Бакли;
Что касается других наград, их распределили так:
- лучшая актриса второго плана - Эми Мэдиган, "Оружие";
- лучшая оригинальная песня — "Кейпоп-охотницы на демонов";
- победитель в номинации "Анимационный короткометражный фильм" - "Девушка, которая плакала жемчугом";
- награду за "Лучший дизайн костюмов" получает команда фильма "Франкенштейн";
- также лента "Франкенштейн" победила в номинациии — "Лучший макияж и прически";
- в новой категории "Лучший кастинг" победила Кассандра Кулукундис, "Одна битва за другой";
- за "Лучший игровой фильм" награду получили сразу две ленты "Певцы" и "Два человека, которые обмениваются слюной". Это четвертый раз в истории премии категорию поделили два победителя;
- награду за "Лучшую роль второго плана" получает Шон Пенн — "Одна битва за другой";
- лента режиссера Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" стала победителем в номинации "Лучший адаптированный сценарий";
- победителем в номинации "Лучший оригинальный сценарий" стал фильм "Грешники";
- в номинациии "Лучший художник-постановщик" победу одержали Тамара Деверелл и Шейн Вьео - "Франкенштейн";
- лента "Аватар: Огонь и пепел" отмечена в категории "Лучшие визуальные эффекты";
- награду за номинацию "Лучшая операторская работа" получила Отем Дюраль Аркапау за работу над фильмом "Грешники". Это первая в истории женщина, которая получила награду в этой номинации;
- в номинациии "Лучший документальный фильм" победил фильм "Мистер Никто против Путина", который рассказывает о россиянах.
- "Лучший короткометражный документальный фильм" — "Все пустые комнаты";
- "Лучший оригинальный саундтрек" — "Грешники", Людвиг Геранссон;
- в номинации "Лучший звук" победила команда фильма "Формула-1";
- награду за "Лучший монтаж" забирает Энди Юргенсен за фильм "Одна битва за другой";
- награду в категории "Лучший международный полнометражный фильм" получила лента "Сентиментальная ценность".
- "Лучшая оригинальная песня" — "Golden" (Кейпоп-охотницы на демонов).
Комментарий победителя "Оскара" журналистам
После церемонии актеры, которые присутствовали на вручении, пообщались с прессой, среди которой была и журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Во время общения лучшему актеру Майклу Б. Джордану было задано множество вопросов. В частности, ему вспомнили тот факт, что сценарист Нейтан Хилл Уильямс призвал чернокожих людей не стремиться к "Оскару". На вопрос, что означает для Майкла сегодняшнее получение "Оскара" и, в частности, для других начинающих актеров, он сказал следующее:
"Слушайте, для меня это сила. Как я уже говорил, я здесь благодаря любви к самому ремеслу. Я видел многих актеров, которые выходили на эту сцену, и они не работали ради наград или признания. Художники делают свою работу — вот и все. И именно на этом я всегда был сосредоточен: просто делать работу. Мне всегда говорили: не жди, что тебе что-то просто так дадут. Делай свое дело. Все остальное со временем сложится само... Я бы посоветовал другим актерам и артистам - независимо от того, в какой сфере они работают — оставаться честными, быть верными правде. Мечтайте по-крупному, будьте добрыми и будьте искренними. Я верю в карму: то, что посылаешь во Вселенную, то к тебе и возвращается. Так я и стараюсь жить", — ответил победитель в номинации "Лучший актер".
Напомним, недавно мы писали, что новая работа украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" попала в список 15 лучших в категории "Документальный полнометражный фильм".
Кроме того, в категорию "Анимационный короткометражный фильм" пробилась лента Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".
Читайте Новини.LIVE!