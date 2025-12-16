Две украинские ленты прорвались в шортлист кинопремии Оскар 2026 — какие именно фильмы

Вручение награды "Оскар". Иллюстративное фото: Американская киноакадемия

Украинское кино снова в центре внимания Голливуда, ведь американская киноакадемия обнародовала списки претендентов, которые продолжают борьбу за "Оскар". В погоне за золотыми статуэтками остались две отечественные ленты. Конкуренция бешеная, но украинские режиссеры прошли жесткий отбор.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте премии.

Возвращение Чернова

Мстислав Чернов имеет шанс повторить свой исторический успех с "20 дней в Мариуполе". Его новая работа "2000 метров до Андреевки" попала в список 15 лучших в категории "Документальный полнометражный фильм".

Лента переносит зрителя в сентябрь 2023 года. Бахмутское направление. Камера фиксирует реальность украинского контрнаступления без прикрас. Режиссер показал быт в окопах и изнурительные, грязные и кровавые бои за стратегически важный плацдарм. Это хроника цены, которую платят пехотинцы за каждый метр освобожденной земли.

Личная драма в оккупации

Вторая надежда Украины - в категории "Анимационный короткометражный фильм". Сюда пробилась лента Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".

Это короткая, но концентрированная история продолжительностью 11 минут.

Фалилеева использовала интересный визуальный способ (техника угольной анимации), чтобы рассказать о двойном ужасе. Сюжет переплетает личную драму героини с трагедией начала полномасштабного вторжения. Ирпень здесь — не просто декорация, а полноценный участник событий.

Что дальше?

Попадание в шортлист — это еще не номинация, но уже огромное достижение. Из сотен заявок академики отсеяли большинство, оставив лишь сильнейших.

Получат ли наши фильмы билет на красную дорожку, станет известно совсем скоро. Окончательный список номинантов (по 5 в каждой категории) объявят 22 января 2026 года.

Напомним, во время поездки Зеленского в Вашингтон с ним заметили Мстислава Чернова. Есть предположение, что он снимал переговоры и переговорный фон для документальной картины.

В то же время режиссер Мстислав Чернов высказался о фильме "2000 метров до Андреевки". По его словам, эта лента о людях, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свой дом.