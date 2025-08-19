Відео
Головна Новини дня Поруч із Зеленським помітили режисера Чернова — що робив у США

Поруч із Зеленським помітили режисера Чернова — що робив у США

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 05:44
Оскароносний Мстислав Чернов долучився до команди Зеленського у США
Володимир Зеленський та режисер Мстислав Чернов у США 19 серпня. Фото: Кадр з відео

Журналісти помітили, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону 19 серпня поруч з ним знаходився оскароносний український режисер Мстислав Чернов. Причому він тримав камеру в руках, а значить був "на роботі".

Про це повідомляє УНІАН.

Що робив Чернов поруч із Зеленським

Офіційної інформації щодо участі гордості української документалістики в команді Зеленського у переговорах з Трампом та лідерами ЄС не було. Проте є припущення що він фільмував переговори та переговорний фон для своєї нової документальної картини, яка, як вже відоме, буде присвячена саме процесу закінчення війни в Україні.

Повідомляється, що Мстислав Чернов, який отримав Оскар за документальну стрічку "20 днів у Маріуполі", був присутній зі своєю камерою і в Овальному кабінеті. Тому журналісти припускають, що невдовзі стануть відомі цікаві деталі.

Раніше ми повідомляли про три нові серіали, які можуть вразити глядачів своїм драматизмом. Важливо, що це саме українські серіали.

А Львові відбувся допрем’єрний показ фільму Єгора Трояновського "Куба і Аляска" за участю акторів. Головні герої — парамедикиня Куба і водій евакуаційної групи Артист — відвідали центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN). 

Володимир Зеленський США переговори Оскар фільм Мстислав Чернов
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
