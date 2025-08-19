Видео
Главная Новости дня Рядом с Зеленским заметили режиссера Чернова — что он делал в США

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 05:44
Оскароносный Мстислав Чернов присоединился к команде Зеленского в США
Владимир Зеленский и режиссер Мстислав Чернов в США 19 августа. Фото: Кадр из видео

Журналисты заметили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 19 августа рядом с ним находился оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов. Причем он держал камеру в руках, а значит был "на работе".

Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также:

Что делал Чернов рядом с Зеленским

Официальной информации об участии гордости украинской документалистики в команде Зеленского в переговорах с Трампом и лидерами ЕС не было. Однако есть предположение, что он снимал переговоры и переговорный фон для своей новой документальной картины, которая, как уже известно, будет посвящена именно процессу окончания войны в Украине.

Сообщается, что Мстислав Чернов, который получил Оскар за документальную ленту "20 дней в Мариуполе", присутствовал со своей камерой и в Овальном кабинете. Поэтому журналисты предполагают, что вскоре станут известны интересные детали.

Ранее мы сообщали о трех новых сериалах, которые могут поразить зрителей своим драматизмом. Важно, что это именно украинские сериалы.

А во Львове состоялся допремьерный показ фильма Егора Трояновского "Куба и Аляска" с участием актеров. Главные герои - парамедик Куба и водитель эвакуационной группы Артист - посетили центр НЕЗЛАМНЫЕ (UNBROKEN).

Владимир Зеленский США переговоры Оскар кино Мстислав Чернов
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
