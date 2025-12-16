Дві українські стрічки прорвалися в шортліст кінопремії Оскар 2026 — які саме фільми

Вручення нагороди "Оскар". Ілюстративне фото: Американська кіноакадемія

Українське кіно знову у центрі уваги Голлівуду, адже американська кіноакадемія оприлюднила списки претендентів, які продовжують боротьбу за "Оскар". У гонитві за золотими статуетками залишилися дві вітчизняні стрічки. Конкуренція шалена, але українські режисери пройшли жорсткий відбір.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті премії.

Повернення Чернова

Мстислав Чернов має шанс повторити свій історичний успіх із "20 днів у Маріуполі". Його нова робота "2000 метрів до Андріївки" потрапила до списку 15 найкращих у категорії "Документальний повнометражний фільм".

Стрічка переносить глядача у вересень 2023 року. Бахмутський напрямок. Камера фіксує реальність українського контрнаступу без прикрас. Режисер показав побут в окопах та виснажливі, брудні й криваві бої за стратегічно важливий плацдарм. Це хроніка ціни, яку платять піхотинці за кожний метр звільненої землі.

Особиста драма в окупації

Друга надія України — у категорії "Анімаційний короткометражний фільм". Сюди пробилася стрічка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені".

Це коротка, але концентрована історія тривалістю 11 хвилин.

Фалілеєва використала цікавий візуальний спосіб (техніка вугільної анімації), щоб розповісти про подвійний жах. Сюжет переплітає особисту драму героїні із трагедією початку повномасштабного вторгнення. Ірпінь тут — не просто декорація, а повноцінний учасник подій.

Що далі?

Потрапляння в шортліст — це ще не номінація, але вже величезне досягнення. Зі сотень заявок академіки відсіяли більшість, залишивши лише найсильніших.

Чи отримають наші фільми квиток на червону доріжку, стане відомо зовсім скоро. Остаточний список номінантів (по 5 у кожній категорії) оголосять 22 січня 2026 року.

Нагадаємо, під час поїздки Зеленського до Вашингтону з ним помітили Мстислава Чернова. Є припущення що він фільмував переговори та переговорний фон для документальної картини.

Водночас режисер Мстислав Чернов висловився про фільм "2000 метрів до Андріївки". За його словами, ця стрічка про людей, які взяли до рук зброю, щоб захистити свій дім.