Пол Томас Андерсон висловився про фільм після "Оскара"
Американський режисер та сценарист Пол Томас Андерсон, який цього року отримав "Оскар" у головній режисерській номінації, на церемонії прокоментував свою нову стрічку "Одна битва за іншою". За його словами, ця робота багато в чому перегукується з тим, що нині відбувається у світі, а в центрі історії залишається персонаж, який не припиняє боротьбу зі злом.
Про це він розповів спеціальній кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук, яка перебувала на урочистій церемонії.
Андерсон розповів, про що його стрічка "Одна битва за іншою"
Під час спілкування після церемонії "Оскар" Пол Томас Андерсон розповів, що для нього в кіно головне не відзнаки, а люди, з якими він працює. Режисер також пояснив, як у фільмі "Одна битва за іншою" розкриваються теми травми, відповідальності, любові та впливу батьків на наступне покоління.
Андерсон окремо наголосив, що рушієм його роботи залишаються не нагороди, а сам творчий процес і взаємодія з командою.
"Я продовжую робити фільми через людей, з якими співпрацюю. Нагороди — не головне, важлива саме робота і обмін ідеями", — розповів режисер.
Також режисер прокоментував зауваження, які лунали на адресу картини через расові аспекти та зображення жіночих персонажів. Він пояснив, що у фільмі свідомо показані непрості й недосконалі героїні, чиї вчинки, болючий досвід і внутрішні суперечності є частиною ширшого задуму.
"Ми показуємо складних, недосконалих героїнь. Їхні помилки і травми — частина історії, частина міжпоколіннєвої динаміки та революції, яку вони ведуть", — висловився Пол Андерсон.
Про що оскароносоний фільм "Одна битва за іншою"
Стрічка "Одна битва за іншою" розгортається навколо Боба, колись виснаженого революціонера, який давно відгородився від світу і живе в стані постійної тривоги та наркотичної параної разом із донькою Віллою.
Його реальність руйнується після повернення давнього ворога, з яким пов'язане важке минуле, а зникнення дівчини змушує героя знову зануритися в події, від яких він намагався втекти роками. У пошуках доньки Бобові доведеться не лише протистояти небезпеці, а й зіткнутися з власними помилками, давніми травмами та наслідками рішень, які тепер наздоганяють його з новою силою.
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород "Оскар" — уже обрали переможців у 24 номінаціях як серед акторів, так і фільмів.
