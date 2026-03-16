Пол Томас Андерсон высказался о фильме после "Оскара"
Американский режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон, который в этом году получил "Оскар" в главной режиссерской номинации, на церемонии прокомментировал свою новую ленту "Одна битва за другой". По его словам, эта работа во многом перекликается с тем, что сейчас происходит в мире, а в центре истории остается персонаж, который не прекращает борьбу со злом.
Об этом он рассказал специальной корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук, которая находилась на торжественной церемонии.
Андерсон рассказал, о чем его лента "Одна битва за другой"
Во время общения после церемонии "Оскар" Пол Томас Андерсон рассказал, что для него в кино главное не награды, а люди, с которыми он работает. Режиссер также объяснил, как в фильме "Одна битва за другой" раскрываются темы травмы, ответственности, любви и влияния родителей на следующее поколение.
Андерсон отдельно подчеркнул, что двигателем его работы остаются не награды, а сам творческий процесс и взаимодействие с командой.
"Я продолжаю делать фильмы через людей, с которыми сотрудничаю. Награды — не главное, важна именно работа и обмен идеями", — рассказал режиссер.
Также режиссер прокомментировал замечания, которые звучали в адрес картины из-за расовых аспектов и изображения женских персонажей. Он пояснил, что в фильме сознательно показаны непростые и несовершенные героини, чьи поступки, болезненный опыт и внутренние противоречия являются частью более широкого замысла.
"Мы показываем сложных, несовершенных героинь. Их ошибки и травмы - часть истории, часть межпоколенческой динамики и революции, которую они ведут", — высказался Пол Андерсон.
О чем оскароносоный фильм "Одна битва за другой"
Лента "Одна битва за другой" разворачивается вокруг Боба, когда-то истощенного революционера, который давно отгородился от мира и живет в состоянии постоянной тревоги и наркотической паранойи вместе с дочерью Виллой.
Его реальность рушится после возвращения давнего врага, с которым связано тяжелое прошлое, а исчезновение девушки заставляет героя снова окунуться в события, от которых он пытался убежать годами. В поисках дочери Бобу придется не только противостоять опасности, но и столкнуться с собственными ошибками, давними травмами и последствиями решений, которые теперь настигают его с новой силой.
Читайте Новини.LIVE!