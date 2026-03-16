Главная Новости дня Пол Томас Андерсон высказался о фильме после "Оскара"

Пол Томас Андерсон высказался о фильме после "Оскара"

Дата публикации 16 марта 2026 08:12
Пол Томас Андерсон высказался о фильме после "Оскара"
Зендая, Роберт Паттинсон и Майки Мэдисон реагируют на церемонию вручения вместе с Полом Томасом Андерсоном. Фото: Richard Harbaugh/The Academy/Handout via REUTERS

Американский режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон, который в этом году получил "Оскар" в главной режиссерской номинации, на церемонии прокомментировал свою новую ленту "Одна битва за другой". По его словам, эта работа во многом перекликается с тем, что сейчас происходит в мире, а в центре истории остается персонаж, который не прекращает борьбу со злом.

Об этом он рассказал специальной корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук, которая находилась на торжественной церемонии.

Во время общения после церемонии "Оскар" Пол Томас Андерсон рассказал, что для него в кино главное не награды, а люди, с которыми он работает. Режиссер также объяснил, как в фильме "Одна битва за другой" раскрываются темы травмы, ответственности, любви и влияния родителей на следующее поколение.

Андерсон отдельно подчеркнул, что двигателем его работы остаются не награды, а сам творческий процесс и взаимодействие с командой.

"Я продолжаю делать фильмы через людей, с которыми сотрудничаю. Награды — не главное, важна именно работа и обмен идеями", — рассказал режиссер.

Также режиссер прокомментировал замечания, которые звучали в адрес картины из-за расовых аспектов и изображения женских персонажей. Он пояснил, что в фильме сознательно показаны непростые и несовершенные героини, чьи поступки, болезненный опыт и внутренние противоречия являются частью более широкого замысла.

"Мы показываем сложных, несовершенных героинь. Их ошибки и травмы - часть истории, часть межпоколенческой динамики и революции, которую они ведут", — высказался Пол Андерсон.

О чем оскароносоный фильм "Одна битва за другой"

Лента "Одна битва за другой" разворачивается вокруг Боба, когда-то истощенного революционера, который давно отгородился от мира и живет в состоянии постоянной тревоги и наркотической паранойи вместе с дочерью Виллой.

Его реальность рушится после возвращения давнего врага, с которым связано тяжелое прошлое, а исчезновение девушки заставляет героя снова окунуться в события, от которых он пытался убежать годами. В поисках дочери Бобу придется не только противостоять опасности, но и столкнуться с собственными ошибками, давними травмами и последствиями решений, которые теперь настигают его с новой силой.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград "Оскар" - уже выбрали победителей в 24 номинациях как среди актеров, так и фильмов. Также за всю историю существования ежегодной кинопремии, есть несколько фильмов, которые стали рекордсменами по количеству наград.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
