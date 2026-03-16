Пол Томас Андерсон высказался о фильме после "Оскара"

Зендая, Роберт Паттинсон и Майки Мэдисон реагируют на церемонию вручения вместе с Полом Томасом Андерсоном. Фото: Richard Harbaugh/The Academy/Handout via REUTERS

Американский режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон, который в этом году получил "Оскар" в главной режиссерской номинации, на церемонии прокомментировал свою новую ленту "Одна битва за другой". По его словам, эта работа во многом перекликается с тем, что сейчас происходит в мире, а в центре истории остается персонаж, который не прекращает борьбу со злом.

Об этом он рассказал специальной корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук, которая находилась на торжественной церемонии.

Читайте также:

Андерсон рассказал, о чем его лента "Одна битва за другой"

Во время общения после церемонии "Оскар" Пол Томас Андерсон рассказал, что для него в кино главное не награды, а люди, с которыми он работает. Режиссер также объяснил, как в фильме "Одна битва за другой" раскрываются темы травмы, ответственности, любви и влияния родителей на следующее поколение.

Андерсон отдельно подчеркнул, что двигателем его работы остаются не награды, а сам творческий процесс и взаимодействие с командой.

"Я продолжаю делать фильмы через людей, с которыми сотрудничаю. Награды — не главное, важна именно работа и обмен идеями", — рассказал режиссер.

Также режиссер прокомментировал замечания, которые звучали в адрес картины из-за расовых аспектов и изображения женских персонажей. Он пояснил, что в фильме сознательно показаны непростые и несовершенные героини, чьи поступки, болезненный опыт и внутренние противоречия являются частью более широкого замысла.

"Мы показываем сложных, несовершенных героинь. Их ошибки и травмы - часть истории, часть межпоколенческой динамики и революции, которую они ведут", — высказался Пол Андерсон.

О чем оскароносоный фильм "Одна битва за другой"

Лента "Одна битва за другой" разворачивается вокруг Боба, когда-то истощенного революционера, который давно отгородился от мира и живет в состоянии постоянной тревоги и наркотической паранойи вместе с дочерью Виллой.

Его реальность рушится после возвращения давнего врага, с которым связано тяжелое прошлое, а исчезновение девушки заставляет героя снова окунуться в события, от которых он пытался убежать годами. В поисках дочери Бобу придется не только противостоять опасности, но и столкнуться с собственными ошибками, давними травмами и последствиями решений, которые теперь настигают его с новой силой.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград "Оскар" - уже выбрали победителей в 24 номинациях как среди актеров, так и фильмов.