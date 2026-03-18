Шон Пенн получил "Оскар" от Укрзализныци и заговорил по-украински
Американский актер и режиссер Шон Пенн во время визита в Украину получил символическую награду от "Укрзализныци". Встреча прошла в Киеве, где артист пообщался с главой правления компании Александром Перцовским. Ему вручили статуэтку, изготовленную из металла поврежденного вагона.
Этот жест стал символом поддержки Украины, сообщает портал Новини.LIVE.
Пенн снова поддержал Украину
Звезда Голливуда также принял участие в культурном проекте и продемонстрировал знание украинского языка. Шон Пенн прочитал строки из известной песни "Червона рута", что стало частью промокампании нового украинского фильма. Видео с его участием быстро распространилось в сети и вызвало активное обсуждение.
Актер может появиться в фильме "Поезд "Червона рута", съемки которого стартовали в 2025 году. Картина приурочена к юбилею независимости Украины и посвящена теме человеческих историй, разворачивающихся в поезде. В проекте задействованы известные украинские актеры, включая Станислава Боклана и Екатерину Кузнецову.
Ранее актер уже неоднократно посещал Украину и поддерживал страну на международной арене. Он является обладателем двух премий "Оскар" и считается одним из наиболее известных актеров современности. Пенн активно участвует в общественной деятельности и документальных проектах. Его визиты в Украину стали регулярными после начала полномасштабной войны.
