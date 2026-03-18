Шон Пенн получил "Оскар" от Укрзализныци и заговорил по-украински

Дата публикации 18 марта 2026 01:19
Американский актер Шон Пенн. Фото: Reuters/Katie Collins

Американский актер и режиссер Шон Пенн во время визита в Украину получил символическую награду от "Укрзализныци". Встреча прошла в Киеве, где артист пообщался с главой правления компании Александром Перцовским. Ему вручили статуэтку, изготовленную из металла поврежденного вагона.

Этот жест стал символом поддержки Украины, сообщает портал Новини.LIVE

Звезда Голливуда также принял участие в культурном проекте и продемонстрировал знание украинского языка. Шон Пенн прочитал строки из известной песни "Червона рута", что стало частью промокампании нового украинского фильма. Видео с его участием быстро распространилось в сети и вызвало активное обсуждение.

Актер может появиться в фильме "Поезд "Червона рута", съемки которого стартовали в 2025 году. Картина приурочена к юбилею независимости Украины и посвящена теме человеческих историй, разворачивающихся в поезде. В проекте задействованы известные украинские актеры, включая Станислава Боклана и Екатерину Кузнецову. 

Символический украинский Оскар для Шона Пенна от Укрзализныци
"Оскар" для Шона Пенна от Украины. Фото: Reuters

Ранее актер уже неоднократно посещал Украину и поддерживал страну на международной арене. Он является обладателем двух премий "Оскар" и считается одним из наиболее известных актеров современности. Пенн активно участвует в общественной деятельности и документальных проектах. Его визиты в Украину стали регулярными после начала полномасштабной войны. 

Напомним, в Лос-Анджлесе прошла церемония вручения премии Оскар-2026, триумфатором стал фильм "Одна битва за другой".

Режиссер фильма Пол Томас Андерсон раскрыл смысл своей картины, которая стала явлением в мире кинематографа. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
