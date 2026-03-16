В Лос-Анджелесе демонтируют красную дорожку после церемонии "Оскар"

Церемония "Оскар".

Красную дорожку в Лос-Анджелесе начали демонтировать после церемонии "Оскар" 16 марта. Ее устанавливали почти месяц и во время события действовали усиленные меры безопасности. Бульвар был полностью перекрыт для транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.

Демонтаж красной дорожки в Лос-Анджелесе

Журналистка рассказала, что тротуар начали разбирать сразу после завершения мероприятия, хотя его установка длилась около месяца. В это время бульвар был полностью перекрыт для транспорта.

Также известно, что во время церемонии на территории действовали усиленные меры безопасности — улицы были перекрыты, а журналистов к месту проведения доставляли специальными шаттлами.

Корреспондентка также поделилась символическим моментом: один из охранников "Оскара", увидев на ее пиджаке пин с сине-желтым флагом, поздоровался с ней словами "Слава Украине!".

Отметим, этой ночью на церемонии награждения премии "Оскар" определили победителей среди актеров и фильмов в 24 номинациях. Оскар за "Лучший фильм" получила лента "Одна битва за другой".

