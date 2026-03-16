В Лос-Анджелесе демонтируют красную дорожку после церемонии "Оскар"

В Лос-Анджелесе демонтируют красную дорожку после церемонии "Оскар"

Дата публикации 16 марта 2026 11:11
Церемония "Оскар". Фото: Новини.LIVE

Красную дорожку в Лос-Анджелесе начали демонтировать после церемонии "Оскар" 16 марта. Ее устанавливали почти месяц и во время события действовали усиленные меры безопасности. Бульвар был полностью перекрыт для транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.

Демонтаж красной дорожки в Лос-Анджелесе

Журналистка рассказала, что тротуар начали разбирать сразу после завершения мероприятия, хотя его установка длилась около месяца. В это время бульвар был полностью перекрыт для транспорта.

Также известно, что во время церемонии на территории действовали усиленные меры безопасности — улицы были перекрыты, а журналистов к месту проведения доставляли специальными шаттлами.

Корреспондентка также поделилась символическим моментом: один из охранников "Оскара", увидев на ее пиджаке пин с сине-желтым флагом, поздоровался с ней словами "Слава Украине!".

Отметим, этой ночью на церемонии награждения премии "Оскар" определили победителей среди актеров и фильмов в 24 номинациях. Оскар за "Лучший фильм" получила лента "Одна битва за другой".

Также мы писали, какие есть три фильма, которые больше всего получили Оскаров. Они имеют по 11 наград.

Оскар Оскар 2026 фильмы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
