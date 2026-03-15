В Лос-Анджелесі оголосять лауреатів премії Оскар 2026: фоторепортаж

Дата публікації: 15 березня 2026 13:40
Церемонія нагородження Оскар-2026. Фото: Новини.LIVE

У Лос-Анджелесі у ніч проти 16 березня відбудеться урочиста церемонія  вручення статуеток "Оскар-2026". Це найгучніша подія у світі кіно. Головна боротьба розгорнеться між фільмами "Грішники" та "Одна битва за іншою".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події. 

Номінанти на "Оскар-2026"

Наша кореспондентка розповіла, що в Лос-Анджелесі активно триває підготовку до церемонії "Оскар". Сьогодні на черовну доріжку вийдуть відомі актори, які змагаються за премію.

Статуетки "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Підготовка до церемонії "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Червона доріжка на "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Підготовка до церемонії "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Підготовка до церемонії "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Головною сенсацією цьогоріч став фільм "Грішники", який отримав рекордні 16 номінацій — це найбільша кількість номінацій для одного фільму в історії премії.

Стрічка претендує на перемогу в найпрестижніших категоріях, зокрема "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль". До цього рекордом вважалися 14 номінацій, які мав один із фільмів у 2019 році.

Серед найцікавіших подій цьогорічного "Оскара" також — нова номінація кінорежисера Стівена Спілберга. Його фільм "Гамлет" потрапив до категорії "Найкращий фільм" і вже встиг зібрати схвальні відгуки голлівудських експертів. Окрім цього, стрічку відзначили й у категорії "Найкраща жіноча роль". Для самого Спілберга ця номінація стала 14 в його кар'єрі.

Ще одна гучна заявка — фільм "Мартін Супрім". У ньому Тімоті Шаламе бореться за статуетку в категорії "Найкраща чоловіча роль", а також претендує на нагороду як продюсер.

У категорії "Найкраща чоловіча роль" також змагатиметься Майкл Джордан, який вперше у кар'єрі номінований на "Оскар". У фільмі "Грішники" він виконав одразу дві ролі — братів-близнюків, що вже називають однією з найяскравіших акторських робіт сезону.

Зазначимо, що за звання найкращого фільму змагаються:

  • Бугонія (Bugonia),
  • Формула 1: Фільм (F1),
  • Франкенштейн (Frankenstein),
  • Гамнет (Hamnet),
  • Марті Супрім. Геній комбінацій (Marty Supreme),
  • Одна битва за іншою (One Battle After Another),
  • Таємний агент (The Secret Agent),
  • Сентиментальна цінність (Sentimental Values),
  • Грішники (Sinners),
  • Потяг у снах (Train Dreams).

Водночас у номінації "Найкращий актор" змагаються Майкл Б. Джордан, Тімоті Шаламе, Леонардо ДіКапріо, Ітан Гоук і Вагнер Моура. На нагороду "Найкраща акторка" претендують — Джессі Баклі, Емма Стоун, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве та Роуз Бірн.

У грудні 2025 року стало відомо, що дві українські стрічки прорвалися в шортліст на "Оскар". Йдеться про "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова — у категорії документальний повнометражний фільм та про "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої — у категорії анімаційний короткометражний фільм. Однак серед фінальних номінантів на "Оскар-2026" їх немає. 

Також ми писали, які фільми, що отримали найбільше Оскарів. До переліку входять три кінострічки, які мають по 11 Оскарів. 

Карина Приходько - Редактор
