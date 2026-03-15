В Лос-Анджелесі оголосять лауреатів премії Оскар 2026: фоторепортаж

У Лос-Анджелесі у ніч проти 16 березня відбудеться урочиста церемонія вручення статуеток "Оскар-2026". Це найгучніша подія у світі кіно. Головна боротьба розгорнеться між фільмами "Грішники" та "Одна битва за іншою".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Номінанти на "Оскар-2026"

Наша кореспондентка розповіла, що в Лос-Анджелесі активно триває підготовку до церемонії "Оскар". Сьогодні на черовну доріжку вийдуть відомі актори, які змагаються за премію.

Головною сенсацією цьогоріч став фільм "Грішники", який отримав рекордні 16 номінацій — це найбільша кількість номінацій для одного фільму в історії премії.

Стрічка претендує на перемогу в найпрестижніших категоріях, зокрема "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль". До цього рекордом вважалися 14 номінацій, які мав один із фільмів у 2019 році.

Серед найцікавіших подій цьогорічного "Оскара" також — нова номінація кінорежисера Стівена Спілберга. Його фільм "Гамлет" потрапив до категорії "Найкращий фільм" і вже встиг зібрати схвальні відгуки голлівудських експертів. Окрім цього, стрічку відзначили й у категорії "Найкраща жіноча роль". Для самого Спілберга ця номінація стала 14 в його кар'єрі.

Ще одна гучна заявка — фільм "Мартін Супрім". У ньому Тімоті Шаламе бореться за статуетку в категорії "Найкраща чоловіча роль", а також претендує на нагороду як продюсер.

У категорії "Найкраща чоловіча роль" також змагатиметься Майкл Джордан, який вперше у кар'єрі номінований на "Оскар". У фільмі "Грішники" він виконав одразу дві ролі — братів-близнюків, що вже називають однією з найяскравіших акторських робіт сезону.

Зазначимо, що за звання найкращого фільму змагаються:

Бугонія (Bugonia),

Формула 1: Фільм (F1),

Франкенштейн (Frankenstein),

Гамнет (Hamnet),

Марті Супрім. Геній комбінацій (Marty Supreme),

Одна битва за іншою (One Battle After Another),

Таємний агент (The Secret Agent),

Сентиментальна цінність (Sentimental Values),

Грішники (Sinners),

Потяг у снах (Train Dreams).

Водночас у номінації "Найкращий актор" змагаються Майкл Б. Джордан, Тімоті Шаламе, Леонардо ДіКапріо, Ітан Гоук і Вагнер Моура. На нагороду "Найкраща акторка" претендують — Джессі Баклі, Емма Стоун, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве та Роуз Бірн.

У грудні 2025 року стало відомо, що дві українські стрічки прорвалися в шортліст на "Оскар". Йдеться про "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова — у категорії документальний повнометражний фільм та про "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої — у категорії анімаційний короткометражний фільм. Однак серед фінальних номінантів на "Оскар-2026" їх немає.

Також ми писали, які фільми, що отримали найбільше Оскарів. До переліку входять три кінострічки, які мають по 11 Оскарів.