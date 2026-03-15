В Лос-Анджелесі оголосять лауреатів премії Оскар 2026: фоторепортаж
У Лос-Анджелесі у ніч проти 16 березня відбудеться урочиста церемонія вручення статуеток "Оскар-2026". Це найгучніша подія у світі кіно. Головна боротьба розгорнеться між фільмами "Грішники" та "Одна битва за іншою".
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.
Номінанти на "Оскар-2026"
Наша кореспондентка розповіла, що в Лос-Анджелесі активно триває підготовку до церемонії "Оскар". Сьогодні на черовну доріжку вийдуть відомі актори, які змагаються за премію.
Головною сенсацією цьогоріч став фільм "Грішники", який отримав рекордні 16 номінацій — це найбільша кількість номінацій для одного фільму в історії премії.
Стрічка претендує на перемогу в найпрестижніших категоріях, зокрема "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль". До цього рекордом вважалися 14 номінацій, які мав один із фільмів у 2019 році.
Серед найцікавіших подій цьогорічного "Оскара" також — нова номінація кінорежисера Стівена Спілберга. Його фільм "Гамлет" потрапив до категорії "Найкращий фільм" і вже встиг зібрати схвальні відгуки голлівудських експертів. Окрім цього, стрічку відзначили й у категорії "Найкраща жіноча роль". Для самого Спілберга ця номінація стала 14 в його кар'єрі.
Ще одна гучна заявка — фільм "Мартін Супрім". У ньому Тімоті Шаламе бореться за статуетку в категорії "Найкраща чоловіча роль", а також претендує на нагороду як продюсер.
У категорії "Найкраща чоловіча роль" також змагатиметься Майкл Джордан, який вперше у кар'єрі номінований на "Оскар". У фільмі "Грішники" він виконав одразу дві ролі — братів-близнюків, що вже називають однією з найяскравіших акторських робіт сезону.
Зазначимо, що за звання найкращого фільму змагаються:
- Бугонія (Bugonia),
- Формула 1: Фільм (F1),
- Франкенштейн (Frankenstein),
- Гамнет (Hamnet),
- Марті Супрім. Геній комбінацій (Marty Supreme),
- Одна битва за іншою (One Battle After Another),
- Таємний агент (The Secret Agent),
- Сентиментальна цінність (Sentimental Values),
- Грішники (Sinners),
- Потяг у снах (Train Dreams).
Водночас у номінації "Найкращий актор" змагаються Майкл Б. Джордан, Тімоті Шаламе, Леонардо ДіКапріо, Ітан Гоук і Вагнер Моура. На нагороду "Найкраща акторка" претендують — Джессі Баклі, Емма Стоун, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве та Роуз Бірн.
У грудні 2025 року стало відомо, що дві українські стрічки прорвалися в шортліст на "Оскар". Йдеться про "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова — у категорії документальний повнометражний фільм та про "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої — у категорії анімаційний короткометражний фільм. Однак серед фінальних номінантів на "Оскар-2026" їх немає.
Читайте Новини.LIVE!