В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Оскар 2026: фоторепортаж
В Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта состоится торжественная церемония вручения статуэток "Оскар-2026". Это самое громкое событие в мире кино. Главная борьба развернется между фильмами "Грешники" и "Одна битва за другой".
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.
Номинанты на "Оскар-2026"
Наша корреспондентка рассказала, что в Лос-Анджелесе активно продолжается подготовка к церемонии "Оскар". Сегодня на красную дорожку выйдут известные актеры, которые соревнуются за премию.
Главной сенсацией в этом году стал фильм "Грешники", который получил рекордные 16 номинаций — это наибольшее количество номинаций для одного фильма в истории премии.
Лента претендует на победу в самых престижных категориях, в частности "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль". До этого рекордом считались 14 номинаций, которые имел один из фильмов в 2019 году.
Среди самых интересных событий нынешнего "Оскара" также — новая номинация кинорежиссера Стивена Спилберга. Его фильм "Гамлет" попал в категорию "Лучший фильм" и уже успел собрать положительные отзывы голливудских экспертов. Кроме этого, ленту отметили и в категории "Лучшая женская роль". Для самого Спилберга эта номинация стала 14 в его карьере.
Еще одна громкая заявка — фильм "Мартин Суприм". В нем Тимоти Шаламе борется за статуэтку в категории "Лучшая мужская роль", а также претендует на награду как продюсер.
В категории "Лучшая мужская роль" также будет соревноваться Майкл Джордан, который впервые в карьере номинирован на "Оскар". В фильме "Грешники" он исполнил сразу две роли — братьев-близнецов, что уже называют одной из самых ярких актерских работ сезона.
Отметим, что за звание лучшего фильма соревнуются:
- Бугония (Bugonia),
- Формула 1: Фильм (F1),
- Франкенштейн (Frankenstein),
- Гамнет (Hamnet),
- Марти Суприм. Гений комбинаций (Marty Supreme),
- Одна битва за другой (One Battle After Another),
- Тайный агент (The Secret Agent),
- Сентиментальная ценность (Sentimental Values),
- Грешники (Sinners),
- Поезд во снах (Train Dreams).
В то же время в номинации "Лучший актер" соревнуются Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук и Вагнер Моура. На награду "Лучшая актриса" претендуют — Джесси Бакли, Эмма Стоун, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве и Роуз Бирн.
В декабре 2025 года стало известно, что две украинские ленты прорвались в шортлист на "Оскар". Речь идет о "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова — в категории документальный полнометражный фильм и о "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой — в категории анимационный короткометражный фильм. Однако среди финальных номинантов на "Оскар-2026" их нет.
