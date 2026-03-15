В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Оскар 2026: фоторепортаж

Церемония награждения Оскар-2026. Фото: Новини.LIVE

В Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта состоится торжественная церемония вручения статуэток "Оскар-2026". Это самое громкое событие в мире кино. Главная борьба развернется между фильмами "Грешники" и "Одна битва за другой".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.

Реклама

Читайте также:

Номинанты на "Оскар-2026"

Наша корреспондентка рассказала, что в Лос-Анджелесе активно продолжается подготовка к церемонии "Оскар". Сегодня на красную дорожку выйдут известные актеры, которые соревнуются за премию.

Статуэтки "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Подготовка к церемонии "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Красная дорожка на "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Подготовка к церемонии "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Подготовка к церемонии "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Главной сенсацией в этом году стал фильм "Грешники", который получил рекордные 16 номинаций — это наибольшее количество номинаций для одного фильма в истории премии.

Лента претендует на победу в самых престижных категориях, в частности "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль". До этого рекордом считались 14 номинаций, которые имел один из фильмов в 2019 году.

Среди самых интересных событий нынешнего "Оскара" также — новая номинация кинорежиссера Стивена Спилберга. Его фильм "Гамлет" попал в категорию "Лучший фильм" и уже успел собрать положительные отзывы голливудских экспертов. Кроме этого, ленту отметили и в категории "Лучшая женская роль". Для самого Спилберга эта номинация стала 14 в его карьере.

Еще одна громкая заявка — фильм "Мартин Суприм". В нем Тимоти Шаламе борется за статуэтку в категории "Лучшая мужская роль", а также претендует на награду как продюсер.

В категории "Лучшая мужская роль" также будет соревноваться Майкл Джордан, который впервые в карьере номинирован на "Оскар". В фильме "Грешники" он исполнил сразу две роли — братьев-близнецов, что уже называют одной из самых ярких актерских работ сезона.

Отметим, что за звание лучшего фильма соревнуются:

Бугония (Bugonia),

Формула 1: Фильм (F1),

Франкенштейн (Frankenstein),

Гамнет (Hamnet),

Марти Суприм. Гений комбинаций (Marty Supreme),

Одна битва за другой (One Battle After Another),

Тайный агент (The Secret Agent),

Сентиментальная ценность (Sentimental Values),

Грешники (Sinners),

Поезд во снах (Train Dreams).

В то же время в номинации "Лучший актер" соревнуются Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук и Вагнер Моура. На награду "Лучшая актриса" претендуют — Джесси Бакли, Эмма Стоун, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве и Роуз Бирн.

В декабре 2025 года стало известно, что две украинские ленты прорвались в шортлист на "Оскар". Речь идет о "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова — в категории документальный полнометражный фильм и о "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой — в категории анимационный короткометражный фильм. Однако среди финальных номинантов на "Оскар-2026" их нет.

Также мы писали, какие фильмы получили больше всего Оскаров. В перечень входят три киноленты, которые имеют по 11 Оскаров.