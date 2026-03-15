Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Оскар 2026: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 13:40
Церемония награждения Оскар-2026. Фото: Новини.LIVE

В Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта состоится торжественная церемония вручения статуэток "Оскар-2026". Это самое громкое событие в мире кино. Главная борьба развернется между фильмами "Грешники" и "Одна битва за другой".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.

Читайте также:

Номинанты на "Оскар-2026"

Наша корреспондентка рассказала, что в Лос-Анджелесе активно продолжается подготовка к церемонии "Оскар". Сегодня на красную дорожку выйдут известные актеры, которые соревнуются за премию.

Оскар-2026 у Лос-Анджелесі
Статуэтки "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Лауреати премії Оскар-2026
Подготовка к церемонии "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Вручення Оскара-2026
Красная дорожка на "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Оголошення лауреатів премії Оскар
Подготовка к церемонии "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE
Оскар-2026
Подготовка к церемонии "Оскар-2026". Фото: Новини.LIVE

Главной сенсацией в этом году стал фильм "Грешники", который получил рекордные 16 номинаций — это наибольшее количество номинаций для одного фильма в истории премии.

Лента претендует на победу в самых престижных категориях, в частности "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль". До этого рекордом считались 14 номинаций, которые имел один из фильмов в 2019 году.

Среди самых интересных событий нынешнего "Оскара" также — новая номинация кинорежиссера Стивена Спилберга. Его фильм "Гамлет" попал в категорию "Лучший фильм" и уже успел собрать положительные отзывы голливудских экспертов. Кроме этого, ленту отметили и в категории "Лучшая женская роль". Для самого Спилберга эта номинация стала 14 в его карьере.

Еще одна громкая заявка — фильм "Мартин Суприм". В нем Тимоти Шаламе борется за статуэтку в категории "Лучшая мужская роль", а также претендует на награду как продюсер.

В категории "Лучшая мужская роль" также будет соревноваться Майкл Джордан, который впервые в карьере номинирован на "Оскар". В фильме "Грешники" он исполнил сразу две роли — братьев-близнецов, что уже называют одной из самых ярких актерских работ сезона.

Отметим, что за звание лучшего фильма соревнуются:

  • Бугония (Bugonia),
  • Формула 1: Фильм (F1),
  • Франкенштейн (Frankenstein),
  • Гамнет (Hamnet),
  • Марти Суприм. Гений комбинаций (Marty Supreme),
  • Одна битва за другой (One Battle After Another),
  • Тайный агент (The Secret Agent),
  • Сентиментальная ценность (Sentimental Values),
  • Грешники (Sinners),
  • Поезд во снах (Train Dreams).

В то же время в номинации "Лучший актер" соревнуются Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук и Вагнер Моура. На награду "Лучшая актриса" претендуют — Джесси Бакли, Эмма Стоун, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве и Роуз Бирн.

В декабре 2025 года стало известно, что две украинские ленты прорвались в шортлист на "Оскар". Речь идет о "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова — в категории документальный полнометражный фильм и о "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой — в категории анимационный короткометражный фильм. Однако среди финальных номинантов на "Оскар-2026" их нет.

Также мы писали, какие фильмы получили больше всего Оскаров. В перечень входят три киноленты, которые имеют по 11 Оскаров.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации