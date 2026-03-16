У Лос-Анджелесі демонтують червону доріжку після церемонії "Оскар"

У Лос-Анджелесі демонтують червону доріжку після церемонії "Оскар"

Дата публікації: 16 березня 2026 11:11
У Лос-Анджелесі демонтують червону доріжку після церемонії "Оскар"
Церемонія "Оскар". Фото: Новини.LIVE

Червону доріжку у Лос-Анджелесі почали демонтувати після церемонії "Оскар" 16 березня. Її встановлювали майже місяць і під час події діяли посилені заходи безпеки. Бульвар був повністю перекритий для транспорту.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події. 

Демонтаж червоної доріжки у Лос-Анджелесі

Журналістка розповіла, що хідник почали розбирати одразу після завершення заходу, хоча його встановлення тривало близько місяця. У цей час бульвар був повністю перекритий для транспорту.

Також відомо, що під час церемонії на території діяли посилені заходи безпеки — вулиці були перекриті, а журналістів до місця проведення доставляли спеціальними шатлами. 

Кореспондентка також поділилась символічним моментом: один із охоронців "Оскара", побачивши на її піджаку пін із синьо-жовтим прапором, привітався до неї словами "Слава Україні!".

Зазначимо, цієї ночі на церемонії нагородження премії "Оскар" визначили переможців серед акторів, та фільмів у 24 номінаціях. Оскар за "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою". 

Також ми писали, які є три фільми, які найбільше отримали Оскарів. Вони мають по 11 нагород. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
