У Південній Кореї оголосили дату позачергових виборів

Cпікер Національної асамблеї Ву Вон Шик. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У Південній Кореї готові провести позачергові президентські вибори. Там уже назвали дату, коли вони мають відбутися.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

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У Південній Кореї відбудуться позачергові президентські вибори

Уряд Республіки Корея попередньо визначив дату позачергових президентських виборів — 3 червня 2025 року. Вибори мають на меті обрати нового главу держави після дострокового припинення повноважень колишнього президента Юн Сок Йола.

Як повідомляє агентство Yonhap, у понеділок, 7 квітня, голова Національної виборчої комісії Ро Тхе Ак прибув до урядового комплексу в Квачхоні, що на південь від Сеула. Очікується, що найближчим часом уряд офіційно затвердить дату виборів та розпочне підготовчі процедури.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на початку грудня 2024 року оголосив воєнний стан в країні. Між військовими ти цивільними почалися сутички, а військовий стан скасували вже за кілька годин.

Президент Юн Сок Йоль перепросив у громадян, проте, йому оголосили підозру у дерзжзраді та зловживанні владою.

Наприкінці грудня суд Південної Кореї видав ордер на арешт Юн Сок Йоля.

Кілька днів тому суд у Кореї проголосував за усунення президента Юна Сок Йоля з посад — йому офіційно затвердили імпічмент.