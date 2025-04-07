В Южной Корее объявили дату внеочередных выборов

Сеул готовится к досрочным выборам президента
В Южной Корее готовы провести внеочередные президентские выборы. Там уже назвали дату, когда они должны состояться.
Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
В Южной Корее состоятся внеочередные президентские выборы
Правительство Республики Корея предварительно определило дату внеочередных президентских выборов — 3 июня 2025 года. Выборы имеют целью избрать нового главу государства после досрочного прекращения полномочий бывшего президента Юн Сок Ёла.
Как сообщает агентство Yonhap, в понедельник, 7 апреля, председатель Национальной избирательной комиссии Ро Тхэ Ак прибыл в правительственный комплекс в Квачхоне, что к югу от Сеула. Ожидается, что в ближайшее время правительство официально утвердит дату выборов и начнет подготовительные процедуры.
Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в начале декабря 2024 года объявил военное положение в стране. Между военными ты гражданскими начались столкновения, а военное положение отменили уже через несколько часов.
Президент Юн Сок Ёль извинился перед гражданами, однако ему объявили подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.
В конце декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест Юн Сок Йоля.
Несколько дней назад суд в Корее проголосовал за отстранение президента Юна Сок Ёля с должностей — ему официально утвердили импичмент.
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