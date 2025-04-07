В Южной Корее объявили дату внеочередных выборов

Спикер Национальной ассамблеи Ву Вон Шик. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В Южной Корее готовы провести внеочередные президентские выборы. Там уже назвали дату, когда они должны состояться.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

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В Южной Корее состоятся внеочередные президентские выборы

Правительство Республики Корея предварительно определило дату внеочередных президентских выборов — 3 июня 2025 года. Выборы имеют целью избрать нового главу государства после досрочного прекращения полномочий бывшего президента Юн Сок Ёла.

Как сообщает агентство Yonhap, в понедельник, 7 апреля, председатель Национальной избирательной комиссии Ро Тхэ Ак прибыл в правительственный комплекс в Квачхоне, что к югу от Сеула. Ожидается, что в ближайшее время правительство официально утвердит дату выборов и начнет подготовительные процедуры.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в начале декабря 2024 года объявил военное положение в стране. Между военными ты гражданскими начались столкновения, а военное положение отменили уже через несколько часов.

Президент Юн Сок Ёль извинился перед гражданами, однако ему объявили подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.

В конце декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест Юн Сок Йоля.

Несколько дней назад суд в Корее проголосовал за отстранение президента Юна Сок Ёля с должностей — ему официально утвердили импичмент.