Суд у Кореї затвердив імпічмент президента Юн Сок Йоля

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: Reuters

У п'ятницю, 4 квітня, у Південній Кореї відбувся важливий політичний переворот. Конституційний суд одноголосно проголосував за усунення президента Юна Сок Йоля з посади, підтримавши рішення парламенту про імпічмент.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Що відомо про політичний переворот у Південній Кореї

Причиною стали його дії у грудні минулого року, коли він оголосив військовий стан, що викликало бурю невдоволення та стурбованості майбутнім демократії в країні.

Після кількох тижнів обговорень, у яких взяли участь усі вісім суддів, вони дійшли одноголосного рішення позбавити Юна президентських повноважень. Це рішення ставить перед Південною Кореєю завдання обрати нового лідера протягом найближчих 60 днів.

Поки що на посаді глави держави залишається виконуючий обов'язки президента Хан Док Су, який пообіцяв забезпечити стабільність у питаннях національної безпеки та громадського порядку до виборів.

На тлі цього прихильники відстороненого президента зібралися на мітинг біля Конституційного суду в Сеулі, висловлюючи протест проти імпічменту. У телевізійному зверненні Хан заявив, що зробить все можливе для організації виборів відповідно до закону, забезпечивши плавний перехід до наступної адміністрації.

Юн Сок Йоль, звернувшись до громадян країни, висловив подяку всім, хто підтримував його, незважаючи на його недоліки, і визнав, що не зміг виправдати очікування. Він підкреслив, що завжди молитиметься за країну та її громадян.

Нагадаємо, нещодавно тисячі людей вийшли на мітинг у Сеулі, щоб виступити "за" і "проти" арешту президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Днями його мали заарештувати, проте охорона не дозволила це зробити.

Після цього слідчі Південної Кореї заарештували президента Юн Сук Йоля після початку передсвітанкової поліцейської операції. Президента, якому оголосили імпічмент, доставлять на допит у зв’язку з його нетривалим оголошенням воєнного стану.