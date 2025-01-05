Мітингувальники в Сеулі виступають за і проти арешту президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль Фото: The Presidential Office/Handout via REUTERS

У неділю тисячі людей вийшли на мітинг у Сеулі, щоб виступити "за" і "проти" арешту президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Днями його мали заарештувати, проте охорона не дозволила це зробити.

Про це 5 січня повідомляє Reuters.

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Оскільки опівночі спливає термін дії ордера на арешт Юн Сок Йоля за підозрою в заколоті, кілька груп провели демонстрації біля його офіційної резиденції. Деякі люди вимагали його негайного затримання, а інші протестували проти цього.

Незадовго до цього Юн став першим чинним президентом країни, якому загрожує арешт за його невдалу спробу оголосити воєнний стан в країні 3 грудня, що спровокувало політичний хаос, який охопив четверту за розміром економіку Азії та ключового союзника США.

За це парламент країни оголосив йому імпічмент і відсторонив від офіційних обов'язків, поки суд вирішує, поновити його чи ні. У п'ятницю слідчі у кримінальних справах планували виконати ордер на арешт, однак не змогли заарештувати Юна через перешкоджання його службою безпеки поліцейським і слідчим. У підсумку шестигодинного протистояння справа нічим не закінчилася, і сьогодні залишається останній день, щоб виконати ордер на арешт, виданий судом 31 грудня.

Нагадаємо, що після цієї події Юн Сок Йоль надіслав листа своїм прихильникам, у якому заявив, що боротиметься до кінця.

Також ми писали, у грудні президенту Південної Кореї заборонили виїжджати за межі країни. Незабаром йому повідомили про підозру у державній зраді.