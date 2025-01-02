Президент Южной Кореи обратился к своим сторонникам

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: LRT

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что "будет бороться до конца", несмотря на расследование, которое может завершиться его арестом. В настоящее время против него начата процедура импичмента.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 2 января.

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Президент Южной Кореи, против которого начата процедура импичмента, обратился к своим поклонникам в письме. Политик призвал их к единству.

Письмо, адресованное сотням сторонников президента, собравшимся у его официальной резиденции, Юн написал в среду вечером. Он выразил благодарность за поддержку и отметил, что наблюдает за протестами вживую через YouTube.

Процедура продолжающегося импичмента и расследования связана с обвинениями в его ответственности за кратковременное введение военного положения в стране. Оппоненты президента считают, что его действия во время инцидента нарушили закон.

Ранее мы писали, что суд Южной Кореи во вторник, 31 декабря, разрешил арест президента Юн Сок Йоля, отстраненного от должности по причине импичмента.

Напомним, в начале декабря Юну Сок Йолю запретили выезд из Южной Кореи. Впоследствии ему объявили подозрение в госизмене.