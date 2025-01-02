Президент Південної Кореї звернувся до своїх прибічників

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: LRT

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що "боротиметься до кінця", попри розслідування, яке може завершитися його арештом. Наразі проти нього розпочато процедуру імпічменту.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 2 січня.

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Президент Південної Кореї, проти якого розпочато процедуру імпічменту, звернувся до своїх прихильників у листі. Політик закликав їх до єдності.

Лист, адресований сотням прибічників президента, які зібралися біля його офіційної резиденції, Юн написав у середу ввечері. Він висловив вдячність за підтримку і зазначив, що спостерігає за протестами наживо через YouTube.

Процедура імпічменту та розслідування, що триває, пов’язані зі звинуваченнями в його відповідальності за короткотривале запровадження воєнного стану в країні. Опоненти президента вважають, що його дії під час інциденту порушили закон.

Раніше ми писали, що суд Південної Кореї у вівторок, 31 грудня, дозволив арешт президента Юн Сок Йоля, відстороненого від посади внаслідок імпічменту.

Нагадаємо, на початку грудня Юну Сок Йолю заборонили виїзд з Південної Кореї. Згодом йому оголосили підозру у держзраді.