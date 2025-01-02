Президент Південної Кореї звернувся до своїх прибічників

Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що "боротиметься до кінця", попри розслідування, яке може завершитися його арештом. Наразі проти нього розпочато процедуру імпічменту.
Про це повідомляє Reuters у четвер, 2 січня.
Юн Сук Йоль зробив заяву
Президент Південної Кореї, проти якого розпочато процедуру імпічменту, звернувся до своїх прихильників у листі. Політик закликав їх до єдності.
Лист, адресований сотням прибічників президента, які зібралися біля його офіційної резиденції, Юн написав у середу ввечері. Він висловив вдячність за підтримку і зазначив, що спостерігає за протестами наживо через YouTube.
Процедура імпічменту та розслідування, що триває, пов’язані зі звинуваченнями в його відповідальності за короткотривале запровадження воєнного стану в країні. Опоненти президента вважають, що його дії під час інциденту порушили закон.
Раніше ми писали, що суд Південної Кореї у вівторок, 31 грудня, дозволив арешт президента Юн Сок Йоля, відстороненого від посади внаслідок імпічменту.
Нагадаємо, на початку грудня Юну Сок Йолю заборонили виїзд з Південної Кореї. Згодом йому оголосили підозру у держзраді.
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