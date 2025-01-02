Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця arrow

Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця

2 січня 2025 08:16
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Південної Кореї звернувся до своїх прибічників
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: LRT
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що "боротиметься до кінця", попри розслідування, яке може завершитися його арештом. Наразі проти нього розпочато процедуру імпічменту.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 2 січня.

Читайте також:

Юн Сук Йоль зробив заяву

Президент Південної Кореї, проти якого розпочато процедуру імпічменту, звернувся до своїх прихильників у листі. Політик закликав їх до єдності.

Лист, адресований сотням прибічників президента, які зібралися біля його офіційної резиденції, Юн написав у середу ввечері. Він висловив вдячність за підтримку і зазначив, що спостерігає за протестами наживо через YouTube. 

Процедура імпічменту та розслідування, що триває, пов’язані зі звинуваченнями в його відповідальності за короткотривале запровадження воєнного стану в країні. Опоненти президента вважають, що його дії під час інциденту порушили закон. 

Раніше ми писали, що суд Південної Кореї у вівторок, 31 грудня, дозволив арешт президента Юн Сок Йоля, відстороненого від посади внаслідок імпічменту.

Нагадаємо, на початку грудня Юну Сок Йолю заборонили виїзд з Південної Кореї. Згодом йому оголосили підозру у держзраді.

протести Південна Корея президент арешт імпічмент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року