Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нацасамблея Південної Кореї підтримала імпічмент в.о. президента arrow

Нацасамблея Південної Кореї підтримала імпічмент в.о. президента

27 грудня 2024 12:02
Аркадій Пастула - Редактор
Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент виконувачу обов'язків президента Хан Док Су
Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су. Фото: Yonhap
Аркадій Пастула - Редактор

Парламент Південної Кореї у п'ятницю, 27 грудня, підтримав імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су. "За" було 192 голосів.

Про це повідомляє Yonhap.

Читайте також:

Імпічмент Хан Док Су

Відомо, що це перший випадок, коли парламент оголошує імпічмент в.о. президента.

Опозиційна Демократична партія ініціювала пропозицію про імпічмент після того, як Хан Док Су відмовився призначити додаткових суддів Конституційного суду для розгляду справи щодо імпічменту президента Юна.

До причин належать також дії Хана, пов’язані із запровадженням воєнного стану, а також його небажання опублікувати два законопроєкти про спеціального прокурора. Йдеться про ті, які спрямовані проти Юна та його дружини Кім Гон Хі.

Нагадаємо, 14 грудня Національна асамблея Південної Кореї підтримала імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Також Йолю заборонили виїзд з країни через невдалу спробу запровадити воєнний стан.

Південна Корея політики голосування президент імпічмент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:27 У Києві замість реконструкції бази відпочинку будували котеджі

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

13:20 Найефективніша зброя — у ДПСУ заявили, що дрони змінюють війну

13:07 Синоптики прогнозують небезпечну погоду у Львові завтра

13:00 Нова допомога для переселенців — хто отримає право з 1 січня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

12:59 Бізнес на ухилянтах — в Одесі судять працівника ТЦК

12:52 Стан енергосистеми — до котрої сьогодні вимикатимуть світло

12:49 Прикордонники показали "коляду" дронами для російської піхоти

12:46 Кличко назвав проєкти інфраструктури, як відкрили у 2024 році

13:27 У Києві замість реконструкції бази відпочинку будували котеджі

13:20 Найефективніша зброя — у ДПСУ заявили, що дрони змінюють війну

13:07 Синоптики прогнозують небезпечну погоду у Львові завтра

13:00 Нова допомога для переселенців — хто отримає право з 1 січня

12:59 Бізнес на ухилянтах — в Одесі судять працівника ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:52 Стан енергосистеми — до котрої сьогодні вимикатимуть світло

12:49 Прикордонники показали "коляду" дронами для російської піхоти

12:46 Кличко назвав проєкти інфраструктури, як відкрили у 2024 році

12:33 Штайнмаєр розпустив Бундестаг та призначив дату виборів

12:29 Військовий порадив хлопцям 15-18 років готуватися до війни

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Text

10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:50 У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

Text

08:55 Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

Text

08:00 Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2024
Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня