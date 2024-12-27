Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент виконувачу обов'язків президента Хан Док Су

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су. Фото: Yonhap

Парламент Південної Кореї у п'ятницю, 27 грудня, підтримав імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су. "За" було 192 голосів.

Про це повідомляє Yonhap.

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Відомо, що це перший випадок, коли парламент оголошує імпічмент в.о. президента.

Опозиційна Демократична партія ініціювала пропозицію про імпічмент після того, як Хан Док Су відмовився призначити додаткових суддів Конституційного суду для розгляду справи щодо імпічменту президента Юна.

До причин належать також дії Хана, пов’язані із запровадженням воєнного стану, а також його небажання опублікувати два законопроєкти про спеціального прокурора. Йдеться про ті, які спрямовані проти Юна та його дружини Кім Гон Хі.

Нагадаємо, 14 грудня Національна асамблея Південної Кореї підтримала імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Також Йолю заборонили виїзд з країни через невдалу спробу запровадити воєнний стан.