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Нацассамблея Южной Кореи поддержала импичмент и.о. президента

27 декабря 2024 12:02
Аркадий Пастула - Редактор
Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су. Фото: Yonhap
Аркадий Пастула - Редактор

Парламент Южной Кореи в п'пятницу, 27 декабря, поддержал импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су. "За" было 192 голоса.

Об этом сообщает Yonhap.

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Известно, что это первый случай, когда парламент объявляет импичмент и.о. президента.

Оппозиционная Демократическая партия инициировала предложение об импичменте после того, как Хан Док Су отказался назначить дополнительных судей Конституционного суда для рассмотрения дела об импичменте президента Юна.

К причинам относятся также действия Хана, связанные с введением военного положения, а также его нежелание опубликовать два законопроекта о специальном прокуроре. Речь идет о тех, которые направлены против Юна и его жены Ким Гон Хи.

Напомним, 14 декабря Национальная ассамблея Южной Кореи поддержала импичмент президента Юн Сок Йоля.

Также Йолю запретили выезд из страны из-за неудачной попытки ввести военное положение.

Южная Корея политики голосование президент импичмент

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