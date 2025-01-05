Митингующие в Сеуле выступают за и против ареста президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Фото: The Presidential Office/Handout via REUTERS

В воскресенье тысячи людей вышли на митинг в Сеуле, чтобы выступить "за" и "против" ареста президента Южной Кореи, которому объявили импичмент. На днях его должны были арестовать, однако охрана не позволила это сделать.

Об этом 5 января сообщает Reuters.

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Поскольку в полночь истекает срок действия ордера на арест Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже, несколько групп провели демонстрации возле его официальной резиденции. Некоторые люди требовали его немедленного задержания, а другие протестовали против этого.

Незадолго до этого Юн стал первым действующим президентом страны, которому грозит арест за его неудачную попытку объявить военное положение в стране 3 декабря, что спровоцировало политический хаос, который охватил четвертую по величине экономику Азии и ключевого союзника США.

За это парламент страны объявил ему импичмент и отстранил от официальных обязанностей, пока суд решает, восстановить его или нет. В пятницу следовали по уголовным делам планировали выполнить ордер на арест, однако не смогли арестовать Юна из-за препятствования его службой безопасности полицейским и следователям. По итогу шестичасового противостояния дело ничем не закончилось, и сегодня остается последний день, чтобы выполнить ордер на арест, выданный судом 31 декабря.

Напомним, что после этого события Юн Сок Ёль направил письмо своим сторонникам, в котором заявил, что будет бороться до конца.

Также мы писали, в декабре президенту Южной Кореи запретили выезжать за пределы страны. Вскоре ему сообщили о подозрении в государственной измене.