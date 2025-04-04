Суд в Корее утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: Reuters

В пятницу, 4 апреля, в Южной Корее произошел важный политический переворот. Конституционный суд единогласно проголосовал за отстранение президента Юна Сок Йоля с должности, поддержав решение парламента об импичменте.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Причиной стали его действия в декабре прошлого года, когда он объявил военное положение, что вызвало бурю недовольства и обеспокоенности будущим демократии в стране.

После нескольких недель обсуждений, в которых приняли участие все восемь судей, они пришли к единогласному решению лишить Юна президентских полномочий. Это решение ставит перед Южной Кореей задачу избрать нового лидера в течение ближайших 60 дней.

Пока на посту главы государства остается исполняющий обязанности президента Хан Док Су, который пообещал обеспечить стабильность в вопросах национальной безопасности и общественного порядка до выборов.

На фоне этого сторонники отстраненного президента собрались на митинг возле Конституционного суда в Сеуле, выражая протест против импичмента. В телевизионном обращении Хан заявил, что сделает все возможное для организации выборов в соответствии с законом, обеспечив плавный переход к следующей администрации.

Юн Сок Ёль, обратившись к гражданам страны, выразил благодарность всем, кто поддерживал его, несмотря на его недостатки, и признал, что не смог оправдать ожидания. Он подчеркнул, что всегда будет молиться за страну и ее граждан.

Напомним, недавно тысячи людей вышли на митинг в Сеуле, чтобы выступить "за" и "против" ареста президента Южной Кореи, которому объявили импичмент. На днях его должны были арестовать, однако охрана не позволила это сделать.

После этого следователи Южной Кореи арестовали президента Юн Сук Ёля после начала предрассветной полицейской операции. Президента, которому объявили импичмент, доставят на допрос в связи с его непродолжительным объявлением военного положения.