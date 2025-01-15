Сили поліції заарештували президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: Reuters

Слідчі Південної Кореї заарештували президента Юн Сук Йоля після початку передсвітанкової поліцейської операції. Президента, якому оголосили імпічмент, доставлять на допит у зв’язку з його нетривалим оголошенням воєнного стану.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Арешт Юн Сук Йоля. Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg

Юн Сок Йоль у процесі боротьби з опозицією на початку грудня 2024 року безуспішно спробував запровадити в Південній Кореї воєнний стан, після чого парламент оголосив йому імпічмент і звинуватив у спробі заколоту.

Як зазначає агенція, управління з розслідування корупції для високопосадовців намагалося взяти Юна під варту після того, як президент неодноразово знехтував викликом з'явитися на допит. Слідчі відмовилися від своєї першої спроби заарештувати його 3 січня після майже шестигодинного протистояння через опір служби безпеки Юна.

Арешт Юна став першим в історії країни, коли президента взяли під варту. Тепер слідчі можуть утримувати президента протягом 48 годин і, ймовірно, допитають його у своєму офісі у Гвачхоні, поблизу Сеула.

Нагадаємо, десять днів тому тисячі людей вийшли на мітинг у Сеулі, щоб виступити "за" і "проти" арешту президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Днями його мали заарештувати, проте охорона не дозволила це зробити.

Раніше південнокорейські ЗМІ назвали кількість втрат КНДР у Курській області. Станом на 13 січня загинули близько 300 солдатів Північної Кореї.