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Президент Южной Кореи под арестом — в чем его обвиняют

15 января 2025 05:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Силы полиции арестовали президента Южной Кореи, которому объявили импичмент
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Следователи Южной Кореи арестовали президента Юн Сук Ёля после начала предрассветной полицейской операции. Президента, которому объявили импичмент, доставят на допрос в связи с его непродолжительным объявлением военного положения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Арест Юн Сук Йоля
Арест Юн Сук Йоля. Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg

Юн Сок Йоль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.

Как отмечает агентство, управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников пыталось взять Юна под стражу после того, как президент неоднократно пренебрег вызовом явиться на допрос. Следователи отказались от своей первой попытки арестовать его 3 января после почти шестичасового противостояния из-за сопротивления службы безопасности Юна.

Арест Юна стал первым в истории страны, когда президента взяли под стражу. Теперь следователи могут удерживать президента в течение 48 часов и, вероятно, допросят его в своем офисе в Гвачхоне, близ Сеула.

Напомним, десять дней назад тысячи людей вышли на митинг в Сеуле, чтобы выступить "за" и "против" ареста президента Южной Кореи, которому объявили импичмент. На днях его должны были арестовать, однако охрана не позволила это сделать.

Ранее южнокорейские СМИ назвали количество потерь КНДР в Курской области. По состоянию на 13 января погибли около 300 солдат Северной Кореи.

Южная Корея политики президент арест импичмент

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